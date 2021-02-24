Кличко зустрівся з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими майданівцями

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з родинами киян – Героїв Небесної Сотні та учасниками Революції гідності. На початку спілкування вшанували хвилиною мовчання пам‘ять загиблих Героїв.

«У ці дні Україна згадує трагічні події на Майдані та вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які сім років тому віддали свої життя за європейське майбутнє, за незалежність і гідність українського народу. І українська влада повинна робити все, щоб реалізувати ті прагнення, з якими українці вийшли на Революцію Гідності та за які загинули Герої Небесної Сотні. Тоді наша країна втратила відважних героїв, а ви – своїх батьків, чоловіків, братів, синів. Я розумію, що біль у серці житиме з вами завжди і ніякими словами його не можна залікувати. І важливо, щоб пам’ять про наших Героїв жила вічно. А ми, як влада, підтримували родини тих, хто віддав своє життя за європейське майбутнє України. Все, що ми можемо зробити, ми крок за кроком робимо», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що місто надає щорічну матеріальну допомогу родинам Героїв Небесної Сотні, щомісячну матеріальну допомогу малолітнім та неповнолітнім дітям Героїв.

Так члени сімей загиблих киян – Героїв Небесної Сотні отримують «картки киянина», матеріальну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, сприяння у першочерговому влаштуванні дітей Героїв Небесної Сотні до садочків, безкоштовне харчування дітей – учнів 5-11 класів у школах та оздоровлення дітей киян – Героїв Небесної Сотні віком до 18-ти років у супроводі одного з батьків.

Також члени родин Героїв Небесної Сотні отримують такі ж пільги, як і учасники АТО/ООС. Таке рішення ухвалила Київрада ще у 2016 році.

«Також ми вирішуємо питання забезпечення власним житлом родин Героїв Небесної Сотні та киян, які постраждали під час революції Гідності. За останні роки місто надало 19 квартир. Зокрема: 9 квартир сім’ям загиблих учасників Революції Гідності, 8 квартир – учасникам Революції Гідності, що мають інвалідність, та 2 квартири постраждалим учасникам Революції Гідності», – повідомив Віталій Кличко.