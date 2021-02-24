У Нацкомісії зі стандартів державної мови назвали умову рівня володіння українською для отримання громадянства

Претенденти на отримання українського громадянства повинні будуть скласти іспит на володіння українською мовою на рівні В1.

Про це повідомила глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, передає "Інтерфакс-Україна".

"Для того, щоб отримати громадянство України, після безлічі консультацій ми зупинилися на тому, що, відповідно до Європейської рамки кваліфікацій для навчання і перевірки іноземних мов, буде рівень В1", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності комісії у 2020 році в Києві 24 лютого.

Водночас вона зазначила, що це рішення попереднє, і питання ще виноситиметься на громадське обговорення.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про іспит на рівень володіння державною мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови, який потрібен для отримання громадянства України.

Із 16 січня набула чинності норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою обслуговування споживачів у всіх закладах має вестися саме українською.

За порушення права на обслуговування державною мовою Уповноважений чи його представник мають скласти акт та оголосити попередження. За повторне таке порушення накладається штраф на суб'єкта господарювання (а не власне на людину, яка відмовилася вживати державну мову) в розмірі від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів (5100 - 6800 грн). Але штрафувати порушників зможуть тільки з липня 2022 року.