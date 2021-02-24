75% українців знають про санкції проти Медведчука, понад половина їх підтримують, - опитування

75% українців знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. 40% добре обізнані, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого.

Водночас 58% підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки.

"52% вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію", - сказано в повідомленні.

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука та пов'язаних з ними осіб та компаній. Приводом для цього, зокрема, стало фінансування тероризму.

Рада національної безпеки і оборони також доручила Кабінету міністрів вжити заходів для збереження та експлуатації частини нафтопродуктопроводів загальною протяжністю 1 433 км, що проходять через територію України. Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, яка проходить територією України. Вона у 2018 році була виведена з державної власності та передана в користування російським комерційним структурам і компаніям, афільованим з нардепом Віктором Медведчуком.

Крім того, у СБУ пояснили, що проводять слідчі дії, щоб задокументувати весь протиправний механізм постачання вугілля з тимчасово окупованої території Луганської області до РФ та України.

Сам Медведчук заявив, що "у влади немає жодних доказів щодо його винуватості".