Доповідачка ООН звинуватила Іран у приховуванні обставин збиття літака МАУ

Невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини і мінімум ясності".

Іран навмисно приховав обставини, пов'язані зі збиттям літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" на початку 2020 року.

Про це у вівторок, 23 лютого заявила спеціальна доповідачка ООН з питань позасудових страт Аньєс Калламар у Женеві, передає DW.

За словами Калламар, невідповідності в офіційних заявах іранської влади ніби спеціально мають "створити максимум плутанини і мінімум ясності".

Спецдоповідачка ООН оприлюднила лист із запитаннями на 45 сторінках, який вона направила в Тегеран ще в грудні минулого року. Вона зазначила, що досі не отримала відповіді від іранського уряду.

Калламар повідомила, що, за даними Ірану, однією з причин збиття українського літака було зміщення позиції радіолокаційної станції військових, що призвело до помилки у зв'язку. Пояснень причин зміни позиції станції Іран, за її словами, не надав. Також немає пояснень, чому перед атакою не були перевірені розміри і льотні характеристики цілі.

Спецдоповідачка ООН також закинула іранським органам влади, що на місце катастрофи були допущені мародери, а згодом там провели розрівнювання, не надавши можливості рідним загиблих отримати предмети, що належали жертвам катастрофи.

Раніше в лютому стало відомо, що військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України" у січні 2020 року, в результаті якої загинули 176 людей.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

22 грудня Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи. Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.