Повноваження для Вітренка. Спроба третя

23 лютого на позачерговому засіданні Верховна Рада таки проголосувала за пропозиції президента України Володимира Зеленського до Закону «Про держслужбу» . Документ не тільки повертає проведення конкурсів для держслужбовців, а й дозволить «двічі непрохідному» Юрієві Вітренку необмежений час виконувати обов'язки міністра енергетики. Тепер він може не лише підписувати документи та погасити зарплатну заборгованість шахтарям. «Це буде повноцінний міністр з правом розпоряджатися майном, призначати своїх заступників. А парламент, який два рази провалив голосування за віцепрем'єра Вітренка, просто усунули від виконання конституційних прав», — вважають в опозиції. Як Рада зробила Вітренка повноцінним міністром, не проголосувавши за нього, — в репортажі LB.ua.

Фото: facebook/Міністерство енергетики України

Альтернатива призначенню

У грудні минулого року та наприкінці січня нового парламент відмовив у призначенні екстопчиновника "Нафтогазу" Юрія Вітренка міністром енергетики. Після першого проваленого голосування Кабмін призначив його «в.о.». Проте згідно з чинним законом про держслужбу та завдяки «правці Альони Шкрум» (депутатка фракції «Батьківщина»), голова уряду після відхилення кандидатури парламентом мав 30 днів, щоб подати нову. Упродовж цього часу очолювати міністерство міг виконувач обов'язків, але без права брати участь у голосуваннях Кабміну, здійснювати реорганізацію своєї галузі і міністерства, ліквідовувати підприємства чи продавати їхнє майно, призначати чи звільняти керівників підприємств.

Як повідомляли джерела LB.ua, після двох невдалих голосувань в Офісі президента декілька разів відбувалися наради щодо «третьої спроби» внесення Вітренка. Але через скандал з виключенням Олександра Дубінського депутати з орбіти олігарха Ігоря Коломойського (не лише з фракції «Слуга народу», а й групи «За майбутнє») перестали голосувати за необхідні Банковій рішення. Голосів не вистачало й без неформальної групи спікера Дмитра Разумкова (яка послідовно не підтримала Вітренка).

«Усі розуміли, що третє подання було б наперед непрохідним. Тому вирішили йти іншим шляхом — розширити повноваження через внесення змін до закону про держслужбу 4531», — розповів LB.ua співбесідник з керівництва фракції.

Фото: Lb.ua

Проте й тут виникли проблеми. Спершу - 4 лютого - відповідні правки про розширення повноважень і строків подання нової кандидатури з 30 до 60 днів були провалені. Опісля - 16 лютого - Рада таки ухвалила закон у цілому. Але з принциповою правкою нардепа від «Слуги народу» Дмитра Наталухи. У спілкуванні з LB.ua він пояснив, що в разі третього провального голосування Вітренко взагалі втрачає статус «в.о.», а Кабмін «має терміново шукати нову людину». Співавторка закону з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум також наголосила, що в разі підписання закону президентом Вітренко міг би 60 днів виконувати обов'язки, але лише з обмеженими повноваженнями. Міг би «підписувати документи та погасити заборгованість по зарплатнях шахтарям». А правки, які, за її словами, намагалися «під шумок» провести до другого читання, не пройшли.

Зокрема, член профільного комітету з питань самоврядування і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко запропонував надати право «в.о.» міністра визначати пріоритети роботи міністерства, плани роботи, затверджувати звіти про їхнє виконання, вносити прем'єру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра та заступників. А також призначати та звільняти керівників підприємств, які перебувають у сфері управління міністерства, приймати рішення про їхнє заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, скасовувати повністю або в окремій частині акти територіальних органів міністерства. Також ухвалювати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство, і підписувати накази.

Фото: facebook/Дмитро Наталуха Дмитро Наталуха (зліва)

Наталуха ж додав, що прийнятий Радою закон обмежує повноваження Вітренка, утім «не забороняє вносити його кандидатуру хоч утретє, хоч учетверте... Але в моєму розумінні, якщо Рада не висловила довіру та підтримку певній особі, то яким чином він тоді може здійснювати функцію керівництва органом? Очевидно, що це суперечить здоровому ґлузду», — озвучив нардеп доволі скептичні настрої в «Слузі» щодо перспектив Вітренка.

Ультиматум від президента

Така редакція закону з урізаними повноваженнями Вітренка не сподобалася президентові. Володимир Зеленський 18 лютого ветував закон з двома зауваженнями. У коментарі LB.ua співавторка першої редакції Шкрум розповіла про основний зміст пропозицій президента до закону:

«Головна мета вето та пропозицій — це анулювання єдиної підтриманої правки номер 13 депутата Наталухи. Якщо ж тепер закон буде прийнято в редакції президента, то той же пан Вітренко зможе бути необмежений час у статусі «в.о.», ще й з абсолютно необмеженими повноваженнями. Тобто не лише зможе погашати заборгованість по зарплатнях (в першу чергу шахтарям) і підписувати документи. Він зможе все, включаючи призначення заступників міністрів, зможе розпоряджатися майном і так далі. І це, м’яко кажучи, не зовсім конституційно».

У п'ятницю, 19 лютого, профільний парламентський комітет підтримав пропозиції голови держави до закону. Тоді ж заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, член фракції «Слуга народу» Олександр Качура спрогнозував у розмові з LB.ua, що «вето буде враховане вже до обіду». Але сталося не так як гадалося. Джерело в керівництві фракції підтвердило: «Голосів не вистачає. Тому будемо шукати далі, проводити консультації».

Ще один співрозмовник зі «Слуги» узагалі обурився: «Це дуже цікаве вето президента. Таких формулювань від президента ми ще не чули. Наприклад, є теза, що парламент самоусунувся від виконання своїх обов'язків, прийнявши такий закон. А також що у такому вигляді закон призведе до колапсу всієї системи... Такого вето президента я ще ніколи не бачив. За жодного президента».

Позачергове з одним питанням

Перед позачерговим засіданням Ради з ініціативи президента Зеленського 23 лютого голова фракції Давид Арахамія у спілкуванні з журналістами заперечував будь-які паралелі з тим, що, по суті, закон приймають під одну людину. «Сталася просто правова колізія. Під час прийняття закону приймалися правки... Вони наклалися одна на одну. Тому зараз треба це виправити», — зазначив він.

Фото: facebook/Слуга Народу

Водночас з'явилася інформація, що нібито Володимир Зеленський погрожував депутатам розпуском парламенту, якщо вони не підтримають його пропозиції. Джерела LB.ua цю інформацію назвали перебільшенням. «Прямих таких погроз не було. Тим більше, є питання до конституційних підстав для розпуску. Не кажучи вже про рейтинг, який нижче плінтуса. Хоча пару днів тому справді була зустріч керівництва ОП з головою та заступниками фракції. Нас питали, чи є якісь проблеми в депутатів, обіцяли підтримку. Паралельно були розмови з лідерами груп впливу. Щодо людей Коломойського, то йому напередодні надіслали «привітання» — з літаком Дніпро-Відень, який завернули до «Борисполя». А також з підозрою Дубілету в день розгляду вето», — поділився співрозмовник.

Згідно з процедурою розгляду питання, представник президента в Раді Руслан Стефанчук з трибуни зачитав пропозиції гаранта. Після чого опозиційні фракції почали критикувати вето.

Фото: facebook/Слуга Народу

Сергій Власенко з «Батьківщини» нагадав, як Рада навесні 2016 року вже приймала «закон під одну людину, призначивши її без юридичної освіти генеральним прокурором». За його словами, сьогодні ситуація аналогічна, коли саме під Вітренка парламент просто хочуть усунути від призначення міністрів. «Щоб була така собі «супрунізація», коли всі будуть вічні «в.о.», — обурився нардеп. Ірина Геращенко з «Європейської справедливості» взагалі назвала вето Зеленського «ляпасом парламенту».

З промови про зарплати шахтарям Сергія Шахова з групи «Довіра» стало зрозуміло, що її мажоритарні депутати будуть голосували «за». Важливо, що цього разу позиція групи «За майбутнє» (яку називають близькою до Коломойського та яка не голосує останнім часом зі «Слугою», як було раніше) справді змінилася. Віктор Бондар хоч і назвав «кадровим безладом те, що відбувається у державній службі останніми роками», але погодився, що прийняти закон необхідно, аби уможливити «наведення хоча б якось порядку».

У завершальних виступах голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко пообіцяла, що опозиція «не буде освячувати цю велику корупцію», яка розпочнеться в Кабміні після прийняття правок гаранта. І вже готує подання до КСУ з метою визнання закону неконституційним.

Фото: facebook/Батьківщина

Проте все зазначене не завадило проголосувати закон з двома правками Зеленського - «слуги» зробили це разом з «Довірою» та групою «За майбутнє». Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу підтвердив, що «ми повертаємося до редакції, яка була до грудня минулого року». Без обмежень для строків перебування міністра в статусі «в.о.» та з необмеженими повноваженнями.

«Літак і Дубілет зробили свою справу. В оточенні президента почала працювати група серйозних людей... Вони рішуче налаштовані. Вони і раніше пропонували свої послуги. Але через брак досвіду влади та високий рейтинг їх не чули. Коли все прогнозовано почало летіти у прірву, їх залучили... І вони вже демонструють продуктивність», — розповів співрозмовник зі «Слуги».

Ще одне джерело підтвердило факт розмови спікера Разумкова та президента минулого тижня. «Поки що знайшли паритет. Тому спікер дав команду своїм нардепам підтримати закон у редакції Зеленського», — запевнило ще одне джерело.

«Усе. Вони повернули сьогодні всі повноваження виконувача обов'язків. Тепер Кабмін може призначати кого завгодно та зі статусом «вічно». Не на 30, не на 60 чи 90 днів. А як забажають президент, уряд і групи впливу... Вони повернули те, що в держслужбі існувало останні 30 років… Де-факто Вітренко став міністром з усіма можливими повноваженнями. Тільки не призначений парламентом за Конституцією, а одноразово «в.о.» хоч на 5, хоч 10 років. Скільки буде потрібно», — резюмувала в розмові з LB.ua депутатка Шкрум.