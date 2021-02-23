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Тимошенко має намір оскаржити закон про конкурси на держслужбу з правками "під Вітренка"

Лідерка "Батьківщини" назвала Вітренка у Верховній Раді корупціонером.

Тимошенко має намір оскаржити закон про конкурси на держслужбу з правками "під Вітренка"
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

«Батьківщина» не дала жодного голосу за пропоновані президентом зміни до закону про державну службу, які «фактично були покликані «пожиттєво» призначити Юрія Вітренка виконуючим обов’язки першого віцепрем’єра з повним спектром повноважень». Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту.

«Юрій Вітренко – це корупціонер найвищого рівня. За висновками державного аудиту, очолюючи НАК «Нафтогаз» 5 років, він вивів з країни 225 мільярдів гривень корупційних оборудок. Він сам собі виписав премії на 170 мільйонів гривень і перевів ці гроші на свої рахунки за те, що завалив роботу «Нафтогазу». Однак президент двічі просував цього корупціонера на посаду першого віцепрем’єра – міністра енергетики. Двічі Верховна Рада не підтримувала це рішення. І тоді президент всупереч Конституції України вирішив внести законопроєкт, яким без узгодження з Верховною Радою призначає Вітренка виконуючим обов’язки пожиттєво з повним спектром повноважень», – обурилася Юлія Тимошенко.

На переконання лідера «Батьківщини», таке рішення президента суперечить не тільки Конституції, а й європейській практиці, і свідчить про початок великої корупції в Уряді України.

«Замість того, щоб порушити проти Вітренка кримінальну справу, згадаймо «весна прийде – саджати будемо», його садять на посаду першого віцепрем’єра. Ця людина матиме повний спектр повноважень для того, щоб здійснювати свої корупційні дії, як він це робив і попередні роки. Зараз поіменно видно, хто є спільником президента в тому, щоб повертати корупціонерів до влади. А ми йдемо до Конституційного Суду і голосуємо проти!» – зазначила Юлія Тимошенко.

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