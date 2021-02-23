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Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

Експрезидент вважає, що Верховна Рада має негайно ухвалити постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів

Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури
Фото: eurosolidarity.org

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка є наслідком впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це у Facebook написав експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.

«Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», – нагадав Петро Порошенко.

«Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди», – зазначив експрезидент.

Він вважає, що Верховна Рада має негайно ухвалити постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів.

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