Еміратська компанія запропонувала Україні допомогти з реформою митниці

Еміратська компанія DT World, яка входить у групу DP World, запропонувала Україні допомогти з реформою митниці.

Про це повідомили на сайті Офісу президента, представники якого у вівторок зустрілися на Банковій з головним операційним директором DT World Махмудом Аль Бастакі.

Фото: president.gov.ua

Він розказав, що його компанія має досвід роботи з митними службами у більш ніж 100 країнах світу та пропонує рішення, які допомагають реформувати й модернізувати митницю, дають змогу покращити захист кордонів держави від незаконного переміщення товарів завдяки автоматичній системі оцінки ризиків усіх трансакцій, підвищити рівень доходів, пришвидшити процес митного оформлення для трейдерів.

"Результатом впровадження підходів та рішень, які ми пропонуємо, буде збільшення обсягів торгівлі та зростання національного ВВП. Україна може суттєво покращити свій рівень за індексом ефективності логістики (LPI) Світового банку, на який орієнтуються інвестори", - сказав Аль Бастакі.

За його словами, компанія готова запропонувати Україні свої розробки та допомогти у їх впровадженні, що не вимагатиме від держави капітальних інвестицій.

Він запропонував організувати команду, яка вивчить українську систему, процеси, проведе комплексну перевірку, і після цього еміратська компанія запропонує українській стороні дорожню карту майбутньої роботи.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що на позаминулому тижні президент Володимир Зеленський літав в ОАЕ, де зустрічався, зокрема, з головою правління і гендиректором групи компаній DP World Султаном Ахмедом бін Сулаємом.