Російська Федерація активно нарощує ядерний потенціал в окупованому Криму, - Кулеба

Російська Федерація активно нарощує ядерний потенціал на території тимчасово окупованого Кримського півострова, підриваючи без'ядерний статус України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час виступу в сегменті високого рівня Конференції з роззброєння 2021 року, повідомляє пресслужба МЗС.

Дипломат зазначив, що дії Росії підривають архітектуру глобальної безпеки, оскільки порушують цілу низку міжнародних документів, що стосуються, зокрема, зброї масового ураження.

"Гібридна агресія Росії проти України підриває архітектуру глобальної безпеки, побудовану на таких засадничих міжнародних документах, як Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та їх знищення, Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що Україна готова сприяти відновленню ефективної роботи конференції, зокрема взяти активну участь у розробці Договору про заборону виробництва матеріалів для ядерної зброї, що розщеплюються, або матеріалів для інших ядерних вибухових пристроїв.

Він також висловив готовність України взяти участь у створенні універсального документа, який надавав би ефективні гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас Кулеба закликав присутніх розглядати тимчасову окупацію Кримського півострова та розв’язання Росією збройного конфлікту в окремих районах Донбасу як загрозу її військової експансії на схід та південь Європейського континенту.

Раніше глава МЗС заявив, що Росія намагається дискредитувати та зірвати відкриття "Кримської платформи". За словами Кулеби, така реакція Росії означає те, що вона боїться та "розуміє загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи"".