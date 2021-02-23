В США призупинили цивільні позови щодо Коломойського і Боголюбова, щоб не зашкодити кримінальній справі проти них

Американський суд на прохання Міністерства юстиції США призупинив провадження у справах про конфіскацію нерухомості Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, щоб не заважати кримінальній справі проти них.

Про це пише RFE/RL.

"Відкриття [Коломойському і Боголюбову] доказової бази розкриє особи свідків, які надавали та надаватимуть інформацію як у справах про конфіскацію, так і в кримінальному розслідуванні", - йшлося в клопотанні Мін'юсту США від 19 лютого.

"Якщо це трапиться, конфіденційні інформатори можуть припинити надавати свідчення, і, оскільки вони недоступні через процес у США, вони можуть стати недоступними для майбутніх показів у суді. Потенційні джерела інформації, з якими ще не розмовляли представники уряду, скоріше за все, утримаються від співпраці", - заявили в Мін'юсті.

Нагадаємо, що у 2020 році Міністерство юстиції США подало три позови до Окружного суду Південного округу Флориди з метою конфіскації двох активів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Вони стосувалися хмарочоса PNC Plaza в Луїсвіллі, штат Кентуккі, офісного парку CompuCom у Далласі, штат Техас, та офісного центру 55 Public Square в Клівленді, штат Огайо.

Слідство вважає, що американські партнери Коломойського та Боголюбова придбали нерухомість за гроші, які були шахрайським способом виведені з ПриватБанку на початку 2010-х років. Українські олігархи не є відповідачами в цих справах, але американський Мін'юст прямо звинувачував їх у крадіжці, шахрайстві та інших злочинах.

Претензії Міністерства юстиції США стосувалися відмивання грошей на американській території.

Коломойський відкинув звинувачення Мін'юсту США. У наданому LB.ua коментарі він сказав: "Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку".