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У СБУ пояснили, за що "Спортмайстер" потрапив до санкційного списку

Компанія працює на окупованій РФ території Криму.

У СБУ пояснили, за що "Спортмайстер" потрапив до санкційного списку
Фото: rau.ua

Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введені на підставі інформації про роботу цієї мережі в Криму.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, скерований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.

У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишились без розгляду та належного реагування, додали в СБУ.

Нагадаємо, до санкційного списку, затвердженого рішенням РНБО, потрапила роздрібна мережа спортивних товарів "Спортмайстер". Зокрема, їй повністю заборонили торгові операції.

Санкції накладені на компанію, зареєстровану в Сингапурі, що має назву Sportmaster Operations Pte. Ltd. Власниками ООО "Спортмайстер-Україна" є дві сингапурські компанії.

99% частки припадає саме на Sportmaster Operations Pte. Ltd, 1% - на Sport & Fashion Management Pte. Ltd.

Фактично "Спортмайстер" є російською компанією, головний офіс якої знаходиться у Москві.

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