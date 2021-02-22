У СБУ пояснили, за що "Спортмайстер" потрапив до санкційного списку

Санкції щодо сінгапурської компанії Sportmaster Operations Pte. Ltd (засновник відповідної мережі "Спортмайстер") введені на підставі інформації про роботу цієї мережі в Криму.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
"Запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, скерований ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях", - сказано в повідомленні.
У свою чергу МЗС України неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишились без розгляду та належного реагування, додали в СБУ.
Нагадаємо, до санкційного списку, затвердженого рішенням РНБО, потрапила роздрібна мережа спортивних товарів "Спортмайстер". Зокрема, їй повністю заборонили торгові операції.
Санкції накладені на компанію, зареєстровану в Сингапурі, що має назву Sportmaster Operations Pte. Ltd. Власниками ООО "Спортмайстер-Україна" є дві сингапурські компанії.
99% частки припадає саме на Sportmaster Operations Pte. Ltd, 1% - на Sport & Fashion Management Pte. Ltd.
Фактично "Спортмайстер" є російською компанією, головний офіс якої знаходиться у Москві.