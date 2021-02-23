Більше 15 компаній пішли з Nord Stream-2 через загрозу санкцій, - Держдеп

"Цей список включає більше 15 організацій і демонструє, що наші законодавчі цілі і дії мають прекрасний ефект".

Уряд США включило до переліку останніх санкцій російське судно "Фортуна", яке бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2", та ТОВ "КВТ-РУС", проте ще більше 15 організацій добровільно вийшли з проєкту, щоб уникнути покарання.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає "Укрінформ".

"У п'ятницю Держдепартамент надав звіт Конгресу щодо проєкту газопроводу, як того вимагає закон про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), зі змінами", - зазначив Прайс.

Він уточнив, що у звіті, наданому на запит Конгресу, визначено російську компанію "КВТ-РУС" як таку, що свідомо продає, здає в оренду або надає судно "Фортуна" для будівництва газопроводу. Зокрема, було встановлено, що "Фортуна" займалася прокладкою труб на глибині 100 футів і більше.

"Відповідно до PEESA зі змінами, "КВТ-РУС", а також судно "Фортуна", яким володіє ця компанія, підпадають під санкції", - зазначив представник Держдепартаменту США.

Крім того, звіт містить список організацій, "які самі зробили сумлінні кроки, щоб протягом відповідного періоду припинити діяльність, пов'язану з проектом Nord Stream 2". Ці юридичні особи, відповідно, уникли санкцій.

"Цей список включає більше 15 організацій і демонструє, що наші законодавчі цілі і дії мають прекрасний ефект", - наголосив Прайс.

Він також повідомив, що офіційний Вашингтон проводить постійні консультації з питань енергетичної безпеки з європейськими союзниками і партнерами.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.