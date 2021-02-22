​США внесли російське судно, що будує "Північний потік-2", до ще одного списку санкцій

Санкції щодо "Фортуни" і "КВТ-Рус" запроваджені в рамках закону "Про захист енергетичної безпеки Європи".

Сполучені Штати внесли ще в один санкційний список судно-трубоукладач "Фортуна", яке бере участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2". У санкційний перелік внесений також його власник, компанія "КВТ-Рус".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Згідно з повідомленням Мінфіну США, санкції щодо "Фортуни" і "КВТ-Рус" запроваджені в рамках закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Нагадаємо, 20 січня США запровадили санкції щодо судна “Фортуна” в рамках Закону про протидію американським санкціям (CAATSA). Речник американского посольства в Берліні, коментуючи це рішення, заявив, що Вашингтон і надалі вживатиме "всіх необхідних та відповідних заходів" для недопущення будівництва "Північному потоку-2".

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

"Північний потік - 2" готовий вже на 95%.

Раніше німецька газета Handelsblatt стверджувала, що нова адміністрація США на чолі з президентом Джо Байденом готова скасувати санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Для цього Німеччина має запропонувати механізм, який дозволить заблокувати газогін, якщо Москва спробує скоротити обсяг транзиту через Україну.

16 лютого американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Байдена почала переговори з Берліном про майбутнє газопроводу "Північний потік-2".