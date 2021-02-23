Вітренко запропонував радикально збільшити податок на викиди вуглецю

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував радикально збільшити екологічний податок на викиди двоокису вуглецю. Додаткові надходження стануть джерело для компенсації за "зеленим тарифом".

Про це він повідомив в фейсбуці, розповідаючи про плани на найближче майбутнє.

Кілька років тому держава зобов'язалася перед виробниками енергії з відновлювальних джерел купувати її за тарифом, який наразі значно перевищує ринкову ціну. За оцінками Вітренка, мова йде про 10-20 млрд доларів до кінця дії "зеленого тарифу" в 2029 році.

Зараз джерелом для виплати цієї компенсації є тариф на передачу електроенергії, який сплачують всі споживачі в Україні. Вітренко пропонує перерозподілити цей тягар.

"В загальному тарифі для населення, який наразі становить 1,68 грн, складова безпосередньо електроенергії, яку виробляє Енергоатом і продає для потреб населення, становить 15 копійок, а складова компенсації за «зеленим тарифом» становить біля 20 копійок (весь тариф на передачу становить біля 30 копійок), при цьому «зелена енергія» навіть не відноситься на поставку населенню. Ми пропонуємо, щоб джерелом для компенсації за «зеленим тарифом» стало радикальне збільшення податку на викиди вуглецю", - написав в.о. міністра.

Він додав, що всередині його команди вже жартують, що це назвуть "податком на олігархів", які володіють підприємствами, що здійснюють левову частину таких викидів.

Змінювати податки може тільки Верховна Рада, яка досі не погодилася призначити Вітренка міністром.

Нагадаємо, що до платників екологічного податку в частині викидів двоокису вуглецю належать суб’єкти, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю перевищує 500 тонн.