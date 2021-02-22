В Україні з 1 березня збільшать пенсії

Пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Відповідну постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році" ухвалено на засіданні уряду 22 лютого.

"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11 %, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5 %+17%)/2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн.

Підвищать також мінімальну пенсійну виплату людям, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків). Для них виплати підвищать до рівня 2 200 грн.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким 1 березня визначається датою щорічної індексації пенсій.