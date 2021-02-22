В 2021 році буде оновлено і побудовано більш як 450 об'єктів соціальної інфраструктури, - Кирило Тимошенко

Ще одна з цілей – побудувати і відремонтувати 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Інфраструктура України продовжить розвиватися і модернізуватися за різними напрямками, заявив заступник голови Офісу Президенту і координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко на форумі "Україна 30".

Одна з цілей на рік – побудувати і відремонтувати 6500 км доріг і 245 штучних споруд, розбудовувати соціальну інфраструктуру. Цього року мають бути оновлені і побудовані 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень у всіх регіонах України.

За словами Тимошенка, цього року буде пришвидшена робота над "Малим Карпатським колом". Цей проєкт допоможе створити мережу комфортних доріг, що з'єднають туристичні центри трьох областей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. Таким чином, вже існуючі гірськолижні курорти регіону будуть з’єднані з новими (у Славську та Боржаві), будівництво яких стартує цього року. Завдяки оновленим напрямкам час у дорозі між курортами займатиме близько 30 хвилин.

“Це амбітна ціль, і ми вже цього року проїдемось по новій дорозі, що буде з’єднувати два нові курорти у Закарпатській та Львівській областях”, - сказав Кирило Тимошенко.

Також цього року стартує проєкт “Велика реставрація”. У планах до 2024 року - реставрувати 150 культурних пам'яток по всій Україні.

Крім цього, через компанію "Укрфінжитло" буде реалізовано державну політику у сфері житлового забезпечення. Буде створена іпотека на умовах фіксованої ставки 7%, терміном до 30 років із першим внеском 20%. Також передбачено використання інструменту фінансового лізингу на умовах нульового першого внеску та під 5%. Пріоритетними групами для участі у лізинговій програмі стануть військові, медики, педагоги, поліцейські, незахищені верстви населення, внутрішньо переміщені особи.

Тимошенко також розповів про плани щодо розвитку авіасполучення Україною. Планується розбудова мережі регіональних авіахабів та створення державного авіаперевізника. У найближчі роки планується будівництво і оновлення аеропортів у 16 містах. Позитивний вплив на сферу створить також скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення, впевнений Тимошенко.

“Скасування ПДВ - це важлива тема, адже це допоможе розвиватися українським авіакомпаніям, не тільки державним, а і приватним, і це буде поштовх щодо регіональних рейсів по всій країні”, - наголосив заступник голови ОП.