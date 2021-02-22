Фонд держмайна відкинув претензії молдавського покупця Марилівського спиртзаводу

Фонд державного майна відкинув претензії компанії Zernoff, яка в листопаді перемогла на аукціоні з приватизації Марилівського спиртзаводу, але відмовилася його купувати. Молдавська компанія звернулася до суду з позовом до ФДМУ через нібито істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

На сайті Фонду повідомляється, що компанія, скоріше за все, просто намагається повернути гарантійний внесок.

Марилівський завод, як і всі інші спиртзаводи, які продавалися першими, не працює. Його майно знаходиться під охороною ДП "Укрспирт". Фонд стверджує, що розкрив всю інформацію про приватизаційні активи в онлайн і надав можливість фізичного доступу до об'єкту.

Zernoff виграв аукціон з приватизації заводу, але не став за нього платити. Молдавани запропонували за нього 120 млн гривень, тоді як єдиний конкурент готовий був придбати завод не більше ніж за 80,8 млн гривень. Стартова ціна становила 54,7 млн гривень.

Натомість молдавська компанія пішла до суду, заявивши про відсутність окремого обладнання та документації на заводі.

21 січня "Укрспирт" провів огляд території та активів Марилівського заводу, підтвердивши всіх необоротних активів і відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації.

"З огляду на вищезазначене, звернення компанії до суду може бути трактовано як спроба повернути гарантійний внесок та не сплачувати решту коштів, про що свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати коштів за актив", - йдеться в заяві Фонду.