Кабмін запропонував зафіксувати дату щорічної індексації пенсій 1 березня

Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким 1 березня визначається датою щорічної індексації пенсій.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Законопроєкт пропонує зміни до статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У випадку прийняття в Верховній Раді, закон зобов'язуватиме "щороку з 1 березня" проводити перерахунок раніше призначених пенсій за формулою "50% від темпів росту середньої зарплати плюс 50% від інфляції".

Також пропонується проводити щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах; призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва; призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, що автоматичну індексацію пенсій в Україні ввели з 2019 року, тоді вона відбулася 1 березня.

В 2020 році уряд Олексія Гончарука планував її тільки на вересень, але це рішення було розкритиковано опозицією, і новий уряд Дениса Шмигаля провів індексацію 1 травня.