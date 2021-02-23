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"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”

При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном. 

"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
Фото: hvylya.net

НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". Мова йде про ділянку нафтопродуктопроводу, що потрапила під санкції проти Віктора Медведчука.

Відповідне рішення ухвалено НАК "Нафтогаз" як єдиним акціонером "Укртранснафти". 

При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном, зокрема об'єктами нерухомості, виробничими, технологічними та об'єктами лінійної частини, з яких складається технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Згода на користування надається за умови компенсанції витрат "Укртранснафти" за рахунок держави.

"Надати згоду на здійснення Товариством поза межами фінансового плану витрат на утримання арештованого майна ТОВ "Прикарпатзахідтранс", переданого на відповідальне зберігання, на загальну суму до 200 000 000 грн", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, що у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були вивидені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалило рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

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