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Кличко вимагає від уряду завершити передачу Гостинного двору громаді Києва

Ситуація з об'єктом, за словами мера, стає критичною.

Кличко вимагає від уряду завершити передачу Гостинного двору громаді Києва
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста. Про це повідомляє його офіційний сайт.

За його словами, ситуація з Гостинним двором стає критичною.

«Ще хотів би наголосити. І знову звернутися до уряду. Ситуація з Гостинним двором стає критичною. Та виглядає сьогодні навмисним затягуванням передачі об'єкта у власність громади столиці. Таке враження, що хтось хоче, щоб будівля розвалилася! В мене немає іншого пояснення після того, як місто пройшло всі довгі процедури, домоглося передачі об'єкта в державну власність. Залишається один крок – передача в комунальну власність. І тут раптом Мінкульт заблокував те, чого так довго ми добивалися з громадою Києва», – додав мер Києва.

Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.

«Я вважаю таку позицію Міністерства культури безвідповідальною і шкідливою! Уряд повинен нарешті поставити крапку в цій епопеї!» – підкреслив Віталій Кличко.

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