Тимошенко анонсувала законопроєкт для захисту українців від можливих негативних наслідків вакцинації від COVID-19

Якщо людина вакцинувалася, а потім захворіла на COVID-19, влада має відповісти за це, вважає лідерка "Батьківщини".

«Батьківщина» розробила законопроєкт для захисту українців від можливих негативних наслідків вакцинації від COVID-19. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» повідомила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«На наступному сесійному тижні ми подамо розроблений законопроєкт, в якому передбачимо, як в інших країнах світу, відповідальність влади та компенсацію людям, якщо вакцина не спрацює або якщо в людини настануть якісь непрогнозовані наслідки. Цей закон передбачає дуже серйозні відшкодування. Приміром, якщо людина вакцинувалася, а потім захворіла на COVID-19, влада має відповісти за це», – вважає Юлія Тимошенко.

Необхідність такої законодавчої ініціативи зумовлена, за словами лідера «Батьківщини», тривожними повідомленнями у світових ЗМІ стосовно якості закупленої українською владою вакцини – копії AstraZeneca, виготовленої в Індії.

«Вакцинація – абсолютно правильний шлях, який треба обирати, якщо людство хоче бути здоровим. Але найголовніше – це якість вакцини. Українське суспільство має право знати правдиву інформацію про якість закупленої владою вакцини від COVID-19. Я не експерт і не можу давати оцінку вакцинам, проте ми не можемо ігнорувати інформацію від інших країн. Так, у Німеччині відмовляються від щеплень вакциною AstraZeneca, бо в неї дуже низький рейтинг. Південно-Африканська Республіка повернула цю вакцину назад, тому що вона не бореться з тим типом вірусу, який розповсюджений в країні, а у Швеції повідомляють про суттєві побічні ефекти від щеплень нею», – зазначила політик.

На її переконання, зараз президент України має ініціювати ретельну перевірку вакцини в лабораторних умовах і публічно гарантувати кожному українцю, що закуплена вакцина якісна, ефективна й безпечна.

«Якби наша команда мала можливість управляти ситуацією, ми б розробили вітчизняні вакцину та безкоштовні тести. Україна має потужний потенціал і фармакологічні підприємства. Українські фахівці могли б зробити найкращу вакцину – ми б самі контролювали її розробку, якість, проводили б клінічні випробування і знали їхні результати. Я вважаю, що тільки президент мав очолити Національний штаб щодо боротьби з коронавірусом і впроваджувати якісні зміни в усі системи життя в країні у зв’язку з викликами, пов’язаними з новими сильними вірусними інфекціями. На жаль, нічого цього не зроблено», – резюмувала Юлія Тимошенко.