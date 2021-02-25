Київський суд наказав заблокувати РБК, LiveJournal і ще 424 сайти

Блокування має відбутися в кримінальній справі про шахрайство.

Голосіївський райсуд Києва вирішив заблокувати 426 сайтів у справі №12020100010005155 про шахрайство (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу). Серед них - російський новинний сайт РБК, вінницькі "20 хвилин", блог-платформа LiveJournal, сайт статистики телеграм-каналів TGStat та багато інших менш відомих веб-ресурсів.

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Ухвалою слідчого судді накладається арешт на "майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі Internet при використанні веб-ресурсів".

Рішення суду зобов'язує інтернет-провайдерів закрити доступ до цих сайтів. Повний список веб-ресурсів опубліковано на сайті регулятора.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в Київському апеляційному суді.

Рішення суду ще не публікувалося в реєстрі, тому обставини справи не відомі.

Нагадаємо, що інтернет-провайдерам також наказали закрити доступ до кількох пропагандистських телеграм-каналів. Виконати це рішення фактично неможливо.