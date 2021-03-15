Президент Литви виступить у Верховній Раді

Президент Литви Гітанас Науседа в четвер приїде в Україну та виступатиме у Верховній Раді.

Про це повідомив голова парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

"В четвер в Україні буде пан Науседа, це президент Литовської Республіки. Було звернення до Верховної Ради України з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив попередньо з представниками всіх депутатських фракцій і груп. Така ініціатива підтримується", - сказав Разумков, нагадавши, що Литва є давнім союзником України.

Нагадаємо, що Науседа мав приїхати до Києва ще в березні 2020 року, але той візит скасували через загрозу коронавірусу.

В грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський розмовляв з Науседою по телефону, запросивши його до Києва з офіційним візитом.

Востаннє Зеленський зустрічався з Науседою у листопаді 2019 року в рамках офіційного візиту до Литви.