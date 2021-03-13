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Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Фото: facebook/Слуга Народу

Народний депутат Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії - Національної ради громад.

Згідно з повідомленням пресслужби партії, до Національної ради громад автоматично входитимуть голови обласних організацій. Дубінський увійшов до новоствореного партійного органу як керівник Київської обласної організації партії.

До склад Нацради громад ввійшли:

  1. Закарпатська область – Ігор Кривошеєв
  2. Львівська область – Максим Козицький
  3. Тернопільська область – Володимир Гевко
  4. Чернівецька область – Віталій Другановський
  5. Рівненська область – Юрій Липський
  6. Івано-Франківська область – Олена Вінтоняк
  7. Волинська область – Валерій Стернійчук
  8. Житомирська область – Андрій Клочко
  9. Вінницька область – Ірина Борзова
  10. Київська область – Олександр Дубінський
  11. Черкаська область – Олександр Завітневич
  12. Кіровоградська область – Микита Потураєв
  13. Одеська область – Сергій Колебошин
  14. Херсонська область – Юрій Соболевський
  15. Миколаївська область – Давид Арахамія
  16. Запорізька область – Михайло Федоров
  17. Чернігівська область – Павло Халімон
  18. Сумська область – Михайло Онанченко
  19. Харківська область – Павло Сушко
  20. Полтавська область – Ольга Савченко
  21. Луганська область – Олексій Кузнєцов
  22. Донецька область – Владлен Неклюдов
  23. Дніпропетровська область – Юрій Кисіль
  24. Київ – Микола Тищенко
  25. Кривий Ріг – Юрій Корявченков
  26. Хмельницька область – Сергій Мандзій
  27. АР Крим – Олександр Качура

"Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії “Слуга народу” схвалив 13 березня нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’являться Політична рада і Національна рада громад.

Як повідомляли, 11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

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