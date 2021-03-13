Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"

Народний депутат Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії - Національної ради громад.
Згідно з повідомленням пресслужби партії, до Національної ради громад автоматично входитимуть голови обласних організацій. Дубінський увійшов до новоствореного партійного органу як керівник Київської обласної організації партії.
До склад Нацради громад ввійшли:
- Закарпатська область – Ігор Кривошеєв
- Львівська область – Максим Козицький
- Тернопільська область – Володимир Гевко
- Чернівецька область – Віталій Другановський
- Рівненська область – Юрій Липський
- Івано-Франківська область – Олена Вінтоняк
- Волинська область – Валерій Стернійчук
- Житомирська область – Андрій Клочко
- Вінницька область – Ірина Борзова
- Київська область – Олександр Дубінський
- Черкаська область – Олександр Завітневич
- Кіровоградська область – Микита Потураєв
- Одеська область – Сергій Колебошин
- Херсонська область – Юрій Соболевський
- Миколаївська область – Давид Арахамія
- Запорізька область – Михайло Федоров
- Чернігівська область – Павло Халімон
- Сумська область – Михайло Онанченко
- Харківська область – Павло Сушко
- Полтавська область – Ольга Савченко
- Луганська область – Олексій Кузнєцов
- Донецька область – Владлен Неклюдов
- Дніпропетровська область – Юрій Кисіль
- Київ – Микола Тищенко
- Кривий Ріг – Юрій Корявченков
- Хмельницька область – Сергій Мандзій
- АР Крим – Олександр Качура
"Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії “Слуга народу” схвалив 13 березня нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’являться Політична рада і Національна рада громад.
Як повідомляли, 11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.
Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.
1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".