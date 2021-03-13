Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"

Народний депутат Олександр Дубінський, який потрапив під санкції США і був виключений з парламентської фракції "Слуга народу", увійшов до нового керівного органу партії - Національної ради громад.

Згідно з повідомленням пресслужби партії, до Національної ради громад автоматично входитимуть голови обласних організацій. Дубінський увійшов до новоствореного партійного органу як керівник Київської обласної організації партії.

До склад Нацради громад ввійшли:

Закарпатська область – Ігор Кривошеєв Львівська область – Максим Козицький Тернопільська область – Володимир Гевко Чернівецька область – Віталій Другановський Рівненська область – Юрій Липський Івано-Франківська область – Олена Вінтоняк Волинська область – Валерій Стернійчук Житомирська область – Андрій Клочко Вінницька область – Ірина Борзова Київська область – Олександр Дубінський Черкаська область – Олександр Завітневич Кіровоградська область – Микита Потураєв Одеська область – Сергій Колебошин Херсонська область – Юрій Соболевський Миколаївська область – Давид Арахамія Запорізька область – Михайло Федоров Чернігівська область – Павло Халімон Сумська область – Михайло Онанченко Харківська область – Павло Сушко Полтавська область – Ольга Савченко Луганська область – Олексій Кузнєцов Донецька область – Владлен Неклюдов Дніпропетровська область – Юрій Кисіль Київ – Микола Тищенко Кривий Ріг – Юрій Корявченков Хмельницька область – Сергій Мандзій АР Крим – Олександр Качура

"Нацрада стане майданчиком, де обговорюватимуть проєкти державних рішень щодо місцевого самоврядування, регіональної політики та її реалізацію", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії “Слуга народу” схвалив 13 березня нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’являться Політична рада і Національна рада громад.

Як повідомляли, 11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".