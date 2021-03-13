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З'їзд "Слуги народу" обрав 62 членів Політради партії (оновлено)

Загалом до Політради входитиме 73 особи.

З'їзд "Слуги народу" обрав 62 членів Політради партії (оновлено)
Фото: сайт СН

З'їзд партії "Слуга народу" обрав 62 з 73 членів Політради політичної сили.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

До складу політради партії увійшли, зокрема, народні депутати Давид Арахамія, Артем Культенко, Роман Каптелов, Олена Шуляк, Галина Янченко, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Андрій Герус.

Крім того, членами політради стали віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, міністр юстиції Денис Малюська, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Решту 11 місць, як пояснив голова партії Олександр Корнієнко, згідно з новим статутом, "зможуть доукомплектувати в процесі".

Оновлення 17: 01. Політраду очолив Арахамія, його заступниками стали Руслан Стефанчук, Євгенія Кравчук, Андрій Мотовиловець і Вадим Галайчук, написала у Facebook Кравчук.

 Ще 8 заступників оберуть на наступних засіданнях.

Нагадаємо, 11-ий З’їзд партії “Слуга народу” схвалив 13 березня нову редакцію статуту партії і доктрину політичної сили. Згідно зі змінами, у партії з’являться Політична рада і Національна рада громад.

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