Затверджено нову редакцію статуту і доктрину партії "Слуга народу" (документи)

З’їзд партії “Слуга народу” затвердить сьогодні, 13 березня новий статут політичної сили з новими керівними органами. Документ розробили голова і члени Вищої ради партії.

Про це у коментарі lb.ua повідомила народний депутат Роксолана Підласа.

“У нас зараз є Вища рада партії, в яку входить 12 народних депутатів. Ми хочемо зробити цей орган більш інклюзивним”, – зазначила вона.

Пропонується створення Політради, в яку входитиме 50-60 осіб. Серед них будуть не лише народні депутати, але й міністри, деякі голови ОДА і депутати місцевих рад. Політрада прийматиме політичні та стратегічні рішення. Наприклад, про політичні союзи – яких кандидатів партія підтримуватиме.

Джерела надали у розпорядження Lb.ua проєкт документу.

На запитання чи це стосуватиметься коаліції у Верховній Раді Підласа відповіла: однозначно. “Це стосується і політичних союзів національного рівня, і місцевих союзів і міжнародних. Яка партія може бути сестринською для “Cлуги народу” з європейських партій? В які партії можуть вступати в Парламентській асамблеї Ради Європи наші депутати”, – додала нардеп.

Іншим керівним органом буде Національна рада громад, до якої автоматично входитимуть голови обласних організацій партії. Члени Ради займатимуться питаннями місцевого самоврядування і децентралізації та матимуть право вето на рішення Політради, якщо її рішення будуть суперечити вище згаданим ідеям.

"На місцевому рівні буде така ж структура: голова обласного осередку, політрада і Рада місцевих організацій", - пояснила Підласа.

Окрім того, на основі програм партії і президента буде схвалена Доктрина, де визначать 20 секторальних напрямів з конкретно прописаними задачами.

“Там є принципи і основні напрямки. Фундаментальні наші задачі: мир на Донбасі, відновлення інфраструктури, розбудова інститутів. Є окремо частина про ідеологію: залишається однозначно центризм”, – пояснила Підласа.

Проєкт доктрини також є у розпорядженні Lb.ua.

Оновлення 15:29. Політична партія “Слуга Народу” ухвалила новий статут, який надає широкі повноваження первинним осередкам та посилює зв’язок із регіонами, повідомила пресслужба політичної партії.

“Працювала група юристів, ідеологів, політтехнологів над тим, щоб максимально наблизити систему управління партії до реальності. Тому що статут, який у нас був раніше, був добрий для попередніх етапів розвитку. На тому етапі, на якому ми зараз, потрібні нові кроки”, – заявив очільник політичної партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко.

У партії з’явиться Політична рада, яка розроблятиме тактику і стратегію партії у взаємодії з експертною спільнотою та громадянським суспільством. До неї увійдуть народні депутати із фракції “Слуга Народу”, представники виконавчої влади, деякі депутати місцевих рад та пересічні партійці.

Ще один новий орган – Національна рада громад, до складу якої входять голови обласних організацій. Це майданчик, на якому обговорюватимуться проєкти державних рішень стосовно місцевого самоврядування, регіональна політика та обмінюватимуться досвідом регіональні організації.

“Така структура дозволить партії забезпечити максимальну участь членів партії не лише в ухваленні, а й в розробці партійних рішень, формулювати проєкти політичних рішень і обговорювати їхнє ухвалення безпосередньо з депутатами чи міністрами, гнучко реагувати на зміни ситуації”, – пояснив Корнієнко.

Також статут передбачає, що голова партії формує секретаріат, який об’єднає партійних експертів. Кожен із них відповідає за окремий напрямок діяльності партії.

Схожа структура керівних органів буде на регіональному рівні: створюються Політична рада області та Рада громад області. До неї входять керівники місцевих організацій “Слуги Народу”.

Відтепер осередки можуть бути створені на рівні міст, що не є центрами територіальних громад, а також на рівні сіл, селищ, вулиць кварталів і навіть будинків. Регіональні організації можуть відкликати депутатів місцевих рад за народною ініціативою.

Оновлення 16:09. З’їзд затвердив Доктрину політичної сили. “Це буде той документ, який об’єднає та укрупнить все те, що вже напрацьовано. Там є наші засади концептуальні, ідеологічні – ми незмінні в своїх прагненнях – це центризм, радикальний центризм, це ті принципи, з якими Президент ішов на вибори. Фактично Доктрина тою чи іншою мірою – це основна частина стратегії розвитку країни. Це нам допоможе краще робити наші зміни”, – наголосив Корнієнко.

Доктрина складається з двох великих частин.

Перша – загальні принципи партії. Тут прописана стратегічна мета діяльності партії і команди Зеленського. Доктрина містить також ідеологічну декларацію партії, яка відображає основні положення радикально-центристської ідеології українського зразку.

Друга частина – напрямки та завданням змін, які партія має намір здійснити в країні. Тут визначено п’ять стратегічних напрямків, за якими буде створюватися нова країна. В них – ключові процеси, запуск і розвиток яких сприятиме трансформації України у напрямку до сучасної, європейської держави з ринковою економікою та міцною демократією – мир, інститути, інвестиції, інфраструктури, народовладдя.

Також передбачається двадцять секторальних напрямків, які відповідають основним сферам життя суспільства та відображають плани дій партії у кожній з цих сфер на період до 2024 року.

Доктрина ухвалена рішенням з’їзду, але до неї можуть вноситися зміни та уточнення. Відразу ж після з’їзду Доктрину буде обговорено на регіональних партійних конференціях по всій країні, вона буде обговорюватися в місцевих організаціях і первинних осередках.

Нагадаємо, у суботу, 13 березня у Києві розпочався з’їзд партії "Слуга народу".

У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.