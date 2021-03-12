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У Гродні затримали редактора білоруської версії InformNapalm Дениса Івашина

Журналіст проводить розслідування щодо колишніх "беркутівців", які розганяють акції протесту в Білорусі.

У Гродні затримали редактора білоруської версії InformNapalm Дениса Івашина

Сьогодні у місті Гродно затримали білоруського журналіста, редактора білоруської мовної версії сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Дениса Івашина.

Про це повідомляється на сторінці InformNapalm у фейсбуці.

Мати Дениса - Людмила Івашина - повідомила, що Дениса затримало КДБ Білорусі, наразі відбувається обшук в його квартирі. Ймовірно, затримання пов’язане із його журналістською діяльністю.

Зазначається, що вчора Денис давав коментарі каналу "Настоящее Время" на тему третьої частини свого розслідування для видання Новы Час/Novy Čas про колишніх бійців розформованого в Україні спецпідрозділу "Беркут", які втекли у Білорусь та продовжують розганяти протестні акції за вказівкою режиму Лукашенка.  

"Затримання Дениса працівниками міліції може становити загрозу його життю та здоров’ю, тому просимо максимального розголосу від журналістів та правозахисних організацій. Також звертаємось за допомогою до Міністерство закордонних справ України та особисто Дмитра Кулеби. Звертаємо  увагу МЗС України, що Денис має статус закордонного українця", - сказано в повідомленні.

 

InformNapalm нагадує, що закордонний українець - це особа, яка є громадянином іншої держави, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

"Тому також звертаємось до представників української діаспори в різних країнах світу, щоб надати цій події суспільного міжнародного розголосу", - зазначається в повідомленні.

Раніше голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель звинуватив Україну в постачанні зброї "для терактів".

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