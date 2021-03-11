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Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну

Він наголосив, що наразі не має коментарів щодо розслідування, оскільки воно ще триває.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну
Найманці "ПВК Вагнера" (архівне фото)
Фото: gazeta.ru

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв приїхав в Україну.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Грозєв наголосив, що наразі не має коментарів щодо розслідування, оскільки воно ще триває.

"Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ щодо нашого розслідування, що триває. Зверніть увагу, що більшість повідомлень не відповідають дійсності та базуються на неправдивій інформації чи бажанні. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результатів, перш ніж закінчити", - написав він.

Грозєв також попросив українських журналістів не звертатися за коментарями, поки триває розслідування.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що група Bellingcat розслідує зрив масштабної спецоперації із затримання в Білорусі бійців російської ПВК "Вагнер", які брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ. Перша частина розслідування має бути опублікована вже цього місяця.

29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них - громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку та ряду чиновників ОП, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

3 березня 2021 року в.о. директора ДБР запевнив, що розслідування зриву операції по "вагнерівцях" триває.

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