Найближчі дві доби очікується мокрий сніг

У суботу потепліє до +10.

У п'ятницю, 12 березня, вночі в західних областях, удень у всій країні, окрім східних і південно-східних областей, очікується мокрий сніг, удень на заході - з дощем. На дорогах, окрім південного сходу, ожеледиця.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вітер південний, 7-12 м/с. Уночі в західній частині, вдень у всій країні, окрім східних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. На решті території вночі 4-9°, на Лівобережжі 10-15° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, в Одеській області 2-7° тепла.

У Карпатах уночі значний, удень помірний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, заметіль. Температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві в ніч на п'ятницю без опадів, удень мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південний 7-12 м/с. Уранці та вдень можливі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

У суботу, 13 березня, вночі у всій країні, окрім західних і східних областей, очікується мокрий сніг. Удень у південно-західній частині країни дощ, в інших областях без істотних опадів.

Уночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 3-8° морозу. Удень в Україні 5-10° тепла, в західних областях місцями 11-13, у східній частині 1-6° тепла.

У Києві в ніч на суботу мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Удень 13 березня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.