У Києві викрили потужне наркоугрупування з щомісячним "заробітком" у 70 млн гривень

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала в Києві діяльність наркоугруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків та психотропів. Щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн гривень.

За місцями проживання учасників групи та в нарколабораторіях провели 46 обшуків. У пресслужбі Служби безпеки повідомили, що під час слідчих дій вилучили понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону, 5 тонн сировини для виготовлення психотропів, обладнання для виготовлення, а також 300 тисяч доларів, 30 тис. євро та 20 000 гривень.

"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів", – додали в СБУ.

Заборонені речовини продавалися через три інтернет-магазини, а покупці авторизувалися через кол-центр. Наразі затримали дев'ятьох підозрюваних у організації та участі в групі. Їм повідомили про підозри у незаконному виробництві та збуті наркотиків та прекурсорів.

Нагадаємо, що у лютому у Львові під час спецоперації затримали членів злочинної банди, які щодня збували наркотики та психотропи на понад 60 тис. гривень. До складу угрупування входило 8 людей, які "забезпечували" забороненими речовинами область.