У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші (оновлено)
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
Історик Андрій Портнов: «Історики не дуже надаються на роль пророків»
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Китайські інвестори "Мотор Січі" пообіцяли зганьбити Україну в арбітражі
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
Кабмін підтримав звільнення Оксани Мовчан з посади заступниці голови НСЗУ
Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
Подорожі за кордон у 2021 році, що важливо знати
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
НКРЕКП наклала максимальні штрафи на три компанії ДТЕК
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
Молчание Киева и украинская стратегия Байдена
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Путіна та Зеленського
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві викрили потужне наркоугрупування з щомісячним "заробітком" у 70 млн гривень

Правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних, загалом до групи входило 14 людей. 

Фото: СБУ
Служба безпеки України заблокувала в Києві діяльність наркоугруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та збуті оптових партій наркотиків та психотропів. Щомісячний "прибуток" зловмисників становив майже 70 млн гривень. 

За місцями проживання учасників групи та в нарколабораторіях провели 46 обшуків. У пресслужбі Служби безпеки повідомили, що під час слідчих дій вилучили понад 100 кг підготовленого до продажу амфетаміну, MDMA PVP і метадону,  5 тонн сировини для виготовлення психотропів, обладнання для виготовлення, а також 300 тисяч доларів, 30 тис. євро та 20 000 гривень.

"За попередньою версією досудового розслідування, до складу групи входило 14 мешканців столичного регіону. Нарколабораторії вони облаштували у трьох власних домоволодіннях на території Київської області. За оперативною інформацією, щомісяця зловмисники виробляли понад 150 кг психотропів", – додали в СБУ.

Заборонені речовини продавалися через три інтернет-магазини, а покупці авторизувалися через кол-центр. Наразі затримали дев'ятьох підозрюваних у організації та участі в групі. Їм повідомили про підозри у незаконному виробництві та збуті наркотиків та прекурсорів. 

Нагадаємо, що у лютому у Львові під час спецоперації затримали членів злочинної банди, які щодня збували наркотики та психотропи на понад 60 тис. гривень. До складу угрупування входило 8 людей, які "забезпечували" забороненими речовинами область. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також