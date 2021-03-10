ДБР оголосило підозру ексголові інженерної служби через підрив трьох військових на Донбасі

Слідчі ДБР повідомили про підозру ексначальнику інженерної служби військової частини у недбалому ставленні до військової служби у рамках розслідування загибелі 14 лютого трьох військовослужбовців на території проведення ООС.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, 27-річний керівник інженерної служби військової частини достовірно знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини поблизу населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області. Втім він не вжив належних заходів до позначення місцеперебування боєприпасів добре помітними знаками небезпеки, огородження та охорони небезпечної ділянки, а також її розмінування.

“Вранці 14 лютого 2021 року, під час переходу групи військових для несення служби до іншої позиції повз неогороджених та непозначених протитанкових мін, відбувся їх вибух. У результаті мінно-вибухової травми троє військовослужбовців-десантників загинули на місці. Таким чином, начальник інженерної служби військової частини, який після трагедії був звільнений, підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану”, - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, у неділю, 14 лютого, троє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої поблизу селища Новолуганське на Донбасі.