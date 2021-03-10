У Чернівцях батько звинуватив дитсадок у булінгу доньки через не здані на подарунок до 8 березня гроші

Батько однієї з вихованок чернівецького дитячого садка №42 вважає булінгом ситуацію, яка виникла через те, що він відмовився здавати гроші на подарунок до 8 березня.

Ігор Лесько в групі "СтопХам Буковини" у фейсбуці поширив світлину, де у садочку № 42 "Перлинка" дівчатка граються подарованими на 8 березня іграшками. Натомість його донька сидить окремо за столом без подарунка. Чоловік стверджує, що фото зробили спеціально, аби показати, що його дитину покарано, пише ІА АСС.

"Батьки збирали гроші на 8 березня. Привітали дівчаток. Мою дитину не привітали демонстративно. Можна було вивести її з групи, подзвонити й сказати: "Заберіть дитину раніше", або ще якось вирішити цю ситуацію педагогічно. А вони привітали при всіх, а моя дитина сиділа й плакала", - розповідає Ігор Лесько.

Чоловік вважає такі дії колективу садочку неприпустимими, і каже, що це булінг.

"Вони купили декілька динозавриків пластмасових і зібрали на це 300 грн. І жодних чеків, жодних звітів. Так звані батьківські комітети збирають гроші на подарунки, на якісь незрозумілі заходи, проводять їх безпосередньо у державній установі. Я гроші не здаю з однієї простої причини - жодних звітів мені не надають. В результаті - мою дитину покарали. Справа навіть не в тому, яку психологічну травму нанесли моїй дитині. Вона стане сильнішою. Справа в тому, що батьківські комітети не повинні існувати в садочках та школах", - продовжує батько дитини.

Лесько розповідає, що раніше такі ситуації вже виникали, і члени батьківського комітету пообіцяли влаштувати йому санкції.

"Минулими разами ми теж не здавали гроші, але питали, скільки коштує подарунок, щоб не обділяти мою дитину. Але батьківський комітет каже, що їм потрібна конкретна сума, щоб привітати й вихователів. Я сказав, що не хочу їх вітати, хочу привітати лише мою дитину. Мені відповіли, що ні, а, отже, ваша дитина лишиться без подарунка", - додає він.

Як розповіла завідувачка садочка Аліна Колибняк, зі слів вихователів вона знає, що спеціально фото ніхто не надсилав.

"У садочку гроші ніхто не збирає. Все, що робить батьківський комітет, він робить на власний розсуд. Вони мають власні групи у соцмережах і там спілкуються. Їх ніхто ні до чого не зобов’язує", - розповіла Аліна Колибняк.

В управлінні освіти Чернівецької міської ради запевнили, що розбираються у ситуації.

"Звичайно, що це неправильно, бо ніяких подарунків до 8 березня ніхто не має робити. Батьки мають робити їх вдома, а не в закладі. Такий збір коштів не дозволений. У нас є й відповідний наказ про заборону збору коштів на будь-які заходи. Чому не виконується?.. Запитаю про це директора, працівників садочка. Чекаю їхніх пояснень. Отже, вони неправильно проводили інформування батьків, не зважають на вимоги чинного законодавства і винних будемо притягати до адміністративної відповідальності", - повідомила заступниця начальника управління освіти і науки Чернівецької міськради, начальниця відділу дошкільної освіти Ніна Вітковська.