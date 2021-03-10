У Чернівцях виписали рекордний штраф за порушення маскового режиму

На Буковині вчора, 9 березня, чернівецька мобільна бригада інспекторів першою в Україні виписала протокол з найвищою сумою штрафу за недотримання маскового режиму - від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (від 3 400 до 5100 грн, - ред.). Раніше інспектори мобільних бригад за порушення карантину обмежувалися сумою штрафу в 425 гривень.

Про це розповіла начальниця Держпродспоживслужби області Анжела Косован, повідомляє чернівецька ІА АСС.

Зазначається, що ще в жодній області України не застосовували штрафи від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів. Інспектори ще не мають зразків протоколів та фахових роз’яснень з Києва. Проте, зважаючи на масове недотримання карантину на Буковині, працівники Держпродспоживслужби в області розробили протокол самостійно.

"Штраф 425 гривень ми виписуємо за недотримання карантинних обмежень: відстань, масковий режим, одноразові полотенечка тощо. А от штраф, передбачений законом від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, не виписувала ще жодна область в Україні. Прецеденту ще як такого не було. Протоколу ще не було і роз’яснень з головного управління з Києва нам ще не надавали. Тому вчора ми самостійно розробили матеріал і склали перший такий протокол", - розповіла Анжела Косован.

Штраф виписали на продовольчий магазин, що розташований на вулиці Сторожинецькій, 119 у Чернівцях. За словами Анжели Косован, працівники магазину не дотримувались маскового режиму, продавали товари людям без масок. На зауваження інспекторів працівники гастроному не реагували.

Нагадаємо, 14 січня набув чинності закон, що передбачає штрафи за обслуговування клієнтів без масок.

У листопаді минулого року Верховна Рада посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Закон дозволяє штрафувати тих осіб, які нехтують карантинними нормами і не вдягають засобів індивідуального захисту. Штраф становить 170-255 гривень.