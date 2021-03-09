Зеленський доручив прискорити вакцинацію

З 24 лютого в Україні вакцинували менше 20 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити темпи вакцинації від коронавірусу.

Про це він сказав на селекторній нараді у вівторок, повідомляє його пресслужба.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - сказав Зеленський.

Для прискорення вакцинації він запропонував залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у свою чергу сказав, що для ефективної вакцинальної кампанії потрібна тісніша співпраця з головами обласних державних адміністрацій.

На ранковому брифінгу у вівторок він також сказав, що його не влаштовують темпи вакцинації.

"Я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. У зв’язку з тим, що ми розгортали процес каскадним шляхом, уже на кінець минулого тижня мали вийти на 10 тисяч щеплених на добу. Поки що ми не досягли цього показника", - сказав Степанов.

З 24 лютого в Україні вакцинували менше 20 тисяч людей при тому, що вакцини завезли на 250 тисяч (по дві дози).

Серед вакцинованих - президент Зеленський і міністр Степанов.