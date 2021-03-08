Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли

Органи охорони здоров'я розслідували летальні випадки серед людей з супутніми захворюваннями, у яких були побічні реакції після щеплень.

Південна Корея оприлюднила попередні результати розслідування 8 летальних випадків серед осіб, які отримали щеплення від ковіду препаратом AstraZeneca. Згідно з ними, зв'язку між смертями і щепленням не виявили.

Органи охорони здоров'я розслідували летальні випадки серед людей з супутніми захворюваннями, у яких були побічні реакції після вакцинації, пише Reuters.

"Ми попередньо дійшли висновку, що складно встановити який-небудь зв'язок між їхньою реакцією після вакцинації та смертю", - повідомив на брифінгу директор Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань Чон Ин-Кьон.

Він також додав, що група експертів рекомендувала щепити препаратом AstraZeneca літніх людей, а агентство скоро ухвалить остаточне рішення щодо цього. Раніше у Південній Кореї не щеплювали цією вакциною осіб старше 65 років, оскільки органи охорони здоров'я наголосили на необхідності отримання додаткових даних щодо ефективності у цій віковій категорії.

Південня Корея розпочала вакцинацію наприкінці лютого, станом на учора було щеплено вже понад 316 000 людей з пріорітетних груп.

Зокрема, вакцинують працівників підприємств, які прибули з-за кордону, оскільки вони мешкають в гуртожитках і мають вищий ризик зараження.

Нагадаємо, у січні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у світі після десятків мільйонів щеплень від коронавірусу не зафіксовано побічних наслідків, які призвели б до смерті. Представниця ВООЗ зазначала, що у кількох вакцинованих спостерігалася тяжка анафілактична реакція. Це ті люди, які "мали до цього історію серйозних алергій".