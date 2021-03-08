Аварія автобуса у Польщі: 9 українців перебувають у тяжкому стані (оновлено)
Аварія автобуса у Польщі: 9 українців перебувають у тяжкому стані (оновлено)
Український космос: галузь майбутнього чи музейний експонат?
Український космос: галузь майбутнього чи музейний експонат?
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
Саакашвілі на етері у Шустера розповів, хто "кришував" мафію ДАБІ
У центрі Одеси сталася стрілянина, постраждали троє осіб
У центрі Одеси сталася стрілянина, постраждали троє осіб
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Києві затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Європарламенті запропонували зробити "Північний потік-2" важелем тиску на Росію
У Києві приспустили головний прапор країни
У Києві приспустили головний прапор країни
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли

Органи охорони здоров'я розслідували летальні випадки серед людей з супутніми захворюваннями, у яких були побічні реакції після щеплень. 

Корея оприлюднила попереднє розслідування смертей після щеплення від ковіду – зв'язку з вакцинуванням не знайшли
Фото: EPA/UPG

Південна Корея оприлюднила попередні результати розслідування 8 летальних випадків серед осіб, які отримали щеплення від ковіду препаратом AstraZeneca. Згідно з ними, зв'язку між смертями і щепленням не виявили. 

Органи охорони здоров'я розслідували летальні випадки серед людей з супутніми захворюваннями, у яких були побічні реакції після вакцинації, пише Reuters.

"Ми попередньо дійшли висновку, що складно встановити який-небудь зв'язок між їхньою реакцією після вакцинації та смертю", - повідомив на брифінгу директор Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань Чон Ин-Кьон.

Він також додав, що група експертів рекомендувала щепити препаратом AstraZeneca літніх людей, а агентство скоро ухвалить остаточне рішення щодо цього. Раніше у Південній Кореї не щеплювали цією вакциною осіб старше 65 років, оскільки органи охорони здоров'я наголосили на необхідності отримання додаткових даних щодо ефективності у цій віковій категорії.

Південня Корея розпочала вакцинацію наприкінці лютого, станом на учора було щеплено вже понад 316 000 людей з пріорітетних груп. 

Зокрема, вакцинують працівників підприємств, які прибули з-за кордону, оскільки вони мешкають в гуртожитках і мають вищий ризик зараження. 

Нагадаємо, у січні Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що у світі після десятків мільйонів щеплень від коронавірусу не зафіксовано побічних наслідків, які призвели б до смерті. Представниця ВООЗ зазначала, що у кількох вакцинованих спостерігалася тяжка анафілактична реакція. Це ті люди, які "мали до цього історію серйозних алергій".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також