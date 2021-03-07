У черзі на вакцинацію від ковіду – 155 тисяч українців

Така кількість осіб записалася на щеплення протягом 5 днів.

На вакцинацію від коронавірусу за 5 днів записалися понад 155 тисяч українців.

Про це на своїй сторінці у cоцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“З 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. За перші 5 днів нею скористалися понад 155 тисяч громадян”, – йдеться у повідомленні.

Дані будуть внесені до електронного списку очікування. Після заповнення заявки українці отримають запрошення до пунктів щеплення відповідно до затвердженого Міністерством охорони здоров’я плану вакцинації.

“Цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані “паспорти вакцинації”, – додав Шмигаль.

Зазначимо, заповнити заявку можна через застосунок та вебпортал Дія або за допомогою національного контакт-центру МОЗ (0 800 60 20 19).

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого, вже вакциновано 17 037 осіб. 1 березня першим з українських чиновників вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 2 березня щеплення від ковіду отримав президент України Володимир Зеленський.

Також серед вакцинованих – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків і начальник Прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Водночас Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає,що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.