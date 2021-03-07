На Донеччині почали відновлювати теплопостачання, – Шмигаль

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України – самоправство.

У Донецькій області почали відновлювати теплопостачання.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що “Донецькоблгаз” всупереч постанові Кабінету Міністрів 6 березня відключив від газу 59 котелень “Донецьктеплокомуненерго”.

“Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла”, – написав прем’єр.

Шмигаль додав, що спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК “Нафтогаз” і НКРЕКП “ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання”.

“Впевнений, незаконні дії «Донецькоблгазу», який знехтував потребами людей та поставив під загрозу їх життя та здоров’я, не залишаться без відповідної реакції”, – зазначив він.

За словами Шмигаля, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 356 КК України – самоправство.