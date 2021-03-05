У Зеленського прокоментували санкції США проти Коломойського: "Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи"

В Офісі президента наголосили, що вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху.

В Офісі президента Володимира Зеленського прокоментували введення санкцій США проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомила пресслужба ОП.

"Для економічного процвітання та євроатлантичної інтеграції, заявленої не лише в Конституції, а насамперед в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел і популізму", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента наголосили, що вдячні міжнародним партнерам за підтримку на цьому шляху.

"Боротьба з олігархами лежить не виключно у площині кримінальної відповідальності. Це також створення умов в Україні, за яких бізнеси розвиватимуться в прозорому, конкурентному середовищі, а великі фінансові групи не зможуть домінувати на ринку, впливати на медіа та політичні рішення. Кожне справедливе рішення в цьому напрямку допоможе Україні стати сильною та по-справжньому незалежною державою. Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером – США", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні держсекретар США Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

У серпні минулого року США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

31 грудня минулого року Мін'юст США подав позов про конфіскацію третього активу Коломойського і Боголюбова, звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді, штат Огайо.