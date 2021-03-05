Порошенко передав три кисневі концентратори чернівецькій лікарні, що постраждала від пожежі

Три кисневі концентратори отримає Чернівецька міська лікарня №1, де 27 лютого сталася пожежа, загинули двоє пацієнтів. Лікарня надає допомогу хворим на Covid-19. Про це написав у Facebook експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Сьогодні ми у центральному офісі «Європейської Солідарності» відвантажуємо концентратори до Чернівецької міської лікарні №1. 27 лютого у Чернівцях трапилася велика біда. Спалахнула пожежа у лікарні №1, де, зокрема, лікують хворих на Covid-19. Дві людини загинули внаслідок пожежі, згоріло медичне обладнання, пацієнтів довелося евакуювати», – нагадав Порошенко.

При цьому лідер «Європейської Солідарності» зауважив, що захворюваність вже перевищує 10 тисяч на добу, а кількість госпіталізацій протягом доби складає декілька тисяч.

«У багатьох областях місць у лікарнях немає. Люди лежать у коридорах без кисню, і ситуація є критичною. Звісно, ми не можемо лишитися осторонь. Минулого тижня ми привезли кисневі концентратори до Яремчі і Надвірної, а сьогодні вони відправляються і у Чернівці», – зазначає Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів. Загалом у Порошенка витратили на благодійну допомогу 120 мільйонів гривень.