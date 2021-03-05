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Посли "Великої сімки" закликали з'їзд суддів відкласти призначення до ВРП та КСУ

Призначення рекомендують відкласти "до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговують на довіру".

Посли "Великої сімки" закликали з'їзд суддів відкласти призначення до ВРП та КСУ
Фото: yuzle.com

Посли країн "Великої сімки" закликали з'їзд суддів України відкласти призначення суддів до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду до затвердження нових процесів їх відбору.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter послів G7.

"Посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного Суду до встановлення прозорих процесів відбору, які заслуговують на довіру", - зазначається у повідомленні.

Посли G7 провели у п'ятницю, 5 березня, зустріч із керівництвом Верховного Суду України та Ради суддів і "відзначили прагнення G7 допомогти Україні у проведенні судової реформи, яка забезпечить об'єктивне, незалежне, професійне, підзвітне та справедливе правосуддя для всіх українців".

"Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, які отримують призначення у судовій системі", - наголошують посли "Великої сімки".

Нагадаємо, 9-11 березня в Києві відбудеться XVIII з'їзд суддів України. Черговий з’їзд суддів, на якому мали призначити суддю КСУ, був запланований на початок квітня 2020 року. Його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.

Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

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