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Найбільше українці довіряють Зеленському та Кличку, – КМІС

Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%.

Найбільше українці довіряють Зеленському та Кличку, – КМІС

Найбільше українці довіряють Президенту Володимиру Зеленському та лідеру «УДАРу» Віталію Кличку. Про це свідчать результати опитування, опубліковані Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє РБК-Україна.

Володимиру Зеленському довіряють 39,5%, Віталію Кличку – 33,8% українців.

С. Притулі довіряють 31,6% опитаних, В. Гройсману – 31%, Д. Разумкову – 28,3%, Ю. Тимошенко – 26,3%, Ю. Бойку – 24,6%, О. Ляшку – 23,2%, І. Смешку – 22,4% та П. Порошенку – 21,9%.

Рівень довіри до інших політиків нижчий 20%, зазначають у КМІС.

Всеукраїнське опитування громадської думки проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 23 лютого до 1 березня 2021 року. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

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