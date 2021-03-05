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10 березня КБФ презентує "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною" Анонс

Звернення не має аналогів у двосторонній практиці.

10 березня КБФ презентує "12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною"
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

10 березня о 15:00 Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», проведе презентацію документа, що носить назву «12 пунктів стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною».

«Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний Альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи і створить передумови для трансформації відносин з Росією».

Ці слова – цитата із спільного звернення американських та українських політиків, дипломатів, експертів і громадських діячів, ініційованого Київським Безпековим форумом і підтриманого українськими та міжнародними партнерами.

Саме звернення не має аналогів у нашій двосторонній практиці. Українські та американські діячі звертаються до урядів Сполучених Штатів та України з рекомендаціями стосовно порядку денного партнерства обох держав.

З американського боку звернення підписали Френсіс Фукуяма, екс-заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, колишні посли Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст, Марія Йованович, Стівен Пайфер, Роман Попадюк, Вільям Тейлор, а також члени Конгресу Сполучених Штатів, високопоставлені дипломати та відомі експерти.

Серед українських підписантів звернення – голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, співголова Львівського Безпекового Форуму і заступниця Голови Верховної Ради України у 2014-19 роках Оксана Сироїд, колишні секретарі РНБО України Володимир Горбулін, Олександр Турчинов та Андрій Парубій, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, громадські діячі Йосиф Зісельс і Мирослав Маринович, дипломати Володимир Огризко, Данило Лубківський, Валерій Чалий, Костянтин Єлісєєв, Володимир Василенко, Юрій Щербак, Олег Шамшур, Олександр Моцик, Володимир Хандогій, Роман Безсмертний, а також народні депутати з фракцій «Слуга народу», «Європейська Солідарність», «Голос» і «Батьківщина».

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