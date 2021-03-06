Порошенко в інтерв'ю французькій L’Express констатував погіршення ситуації з корупцією в Україні

Він переконаний, що за час його президентства для антикорупційної реформи було зроблено більше, аніж у попередні 25 років.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко вважає, що за час його президентства для антикорупційних реформ було зроблено більше, ніж за попередні 25 років.

За його словами, прикладом цього можна вважати створення Вищого антикорупційного суду та націоналізацію ПриватБанку. Про це він заявив у інтерв'ю французькому L’Express, переклад якого навели на сайті "ЄС".

"Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв’язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", – констатує Петро Порошенко.

"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа-імперії Коломойського, яка стала головних джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", – вважає Порошенко (інтерв'ю було зроблене до введення санкцій проти Ігора Коломойського у США).

Порошенко переконаний – правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського та пред’явити звинувачення і підозру.