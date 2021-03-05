Порошенко: "Санкції проти Коломойського - завжди були питанням часу"

"Те, що Коломойський буде визнаний масштабним корупціонером і потрапить під американські санкції, завжди було лише питанням часу. Наступний крок - обвинувачувальний акт американського правосуддя проти колишнього власника ПриватБанку", - таку заяву експрезидента Петра Порошенка, опублікував сайт "Європейської солідарності".

На думку експрезидента, вплив Коломойського на внутрішній розвиток України з 2019 року став небезпекою для країни і оцінку цьому мають надати правоохоронні органи.

"Українські правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського. Йому негайно мають пред’явити звинувачення і підозру та запроторити його за ґрати. Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких маштабних корупционерів", - зазначив Порошенко.