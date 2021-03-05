Детали арбитража Стокгольма и перспективы газового дела Коломойского

Отказ арбитража Стокгольма рассматривать спор Украины с миноритарными акционерами «Укрнафты» на $6 млрд за 10 млрд кубов газа не был воспринят во власти как ошеломительная победа. И абсолютно правильно, поскольку по сути спора решение не принято. LB.UA выяснил аргументы сторон и причины отказа в рассмотрении спора. Из восьми аргументов, предложенных государством Украина арбитры для принятия решения выбрали три. Но решение в Стокгольме совсем не означает, что спор завершен. Он может продолжиться, но уже в Украине, причем, в самом скором времени. С 2018 года в Хозяйственном суде столицы находится иск «Укрнафты» к «Нафтогазу Украины» с претензией на 8 млрд кубометров газа – это часть тех 10 млрд, о которых спорили в Стокгольме. Производство по иску пока остановлено, но «Укрнафта» почти сразу после решения арбитража уже предприняла шаги для возобновления производства по этому делу.

Фото: zik.ua Стокгольмский арбитраж

Стокгольмский арбитраж 4 февраля отказал миноритарным акционерам компании «Укрнафта» в рассмотрении дела о взыскании $6 млрд с государства Украина, объяснив это тем, что дело не в его юрисдикции.

Запрос на проведение арбитража был подан еще в июне 2015 года компаниями «Littop Enterprises Limited», «Bridgemont Ventures Limited» и «Bordo Management Limited». Они зарегистрированы по законодательству Кипра и владеют в общей сложности 40,1009% акций «Укрнафты». Конечные бенефициары этих компаний – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Представителем истца стала юридическая фирма «Fieldfisher» (Великобритания).

Ответчик – государство Украина, представителем которой выступила юридическая компания «Latham & Watkins» (США).

Фото: Актуальная Правда Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов

Предметом спора изначально было 10,1 млрд кубометров газа, который компания добывала и закачивала в хранилища, а оттуда он отбирался НАК «Нафтогаз Украины» в 2006-2011 годах – по версии истцов по заниженной цене, а в некоторых случаях и вообще без оплаты. Это происходило потому, что «Укрнафта» не подписывала договоры купли-продажи, считая заниженной цену покупки газа, которую в то время устанавливала Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ).

Сумма заявленных претензий по 10 млрд кубам газа, по данным, полученным LB.UA, находилась в пределах от $4,174 до $6,035 млрд, без учета процентов на дату вынесение решения арбитража. Правда в конце 2020 года спор между «Укрнафтой» и «Нафтогазом» по 2,01 млрд кубометров газа (по 2006 и 2007 годам) из общего объема в 10 млрд кубов был закрыт по мировому соглашению.

Таким образом, в арбитражном споре на февраль 2021 года оставался вопрос о 8 млрд кубов газа за период 2007-2011 годов.

Арбитраж занимался делом свыше пяти лет. В течение этого времени собирались документы и показания свидетелей, но решение о юрисдикции вынесли практически на финальной стадии, что удивило многих. Но юристы говорят, что так решения принимались и раньше.

«Обычно принимается решение о юрисдикции в момент, когда начинается производство. Но иногда оно может быть отложено на потом – вместе с вынесением основного решения. В случае с «Укрнафтой», скорее всего так и произошло», – сказал LB.ua один из юристов, имеющий большой опыт участия в международных арбитражных разбирательствах.

Такой исход рассмотрения дела был достаточно неожиданным и для украинской власти. Еще в 2017 году представители правительства скептически оценивали шансы государства выиграть арбитраж. В 2019 году даже обсуждался вариант компромисса с Коломойским путем размена претензий к государству по «Укрнафте» на возврат акций Приватбанка. В июне 2019 года Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию за банк в размере $2 млрд.

Фото: hvylya.net

Приблизительно такую же сумму возможного проигрыша в арбитраже неофициально называли и в правительстве.

Премьер-министр Алексей Гончарук в сентябре того же года заявил, что готов к компромиссу, правда потом поправился, уточнив, что если переговоры с бывшими владельцами банка и ведутся, то не правительством. После отказа арбитража рассматривать дело, секретарь СНБО в 2019 году Александр Данилюк подтвердил, что переговоры все-таки велись, но хорошо, что не дали результата. Гончарук отказался комментировать заявление и отвечать на вопросы LB.UA по этой теме.

В начале 2021 года источник LB.ua в правительстве также подтвердил, что Коломойский рассчитывал на выигрыш в $2 млрд, но по прогнозам второй стороны проигрыш мог быть в пределах пары сотен миллионов. «Коломойский именно так и думал еще прошлой зимой. Утверждал, что два миллиарда обоснованно получит – это его ожидания. Но я думаю, что нет – или ничего или пару сотен миллионов», – сказал собеседник LB.ua.

При этом, в январе 2021 года в правительстве предполагали, что рассмотрение дела будет снова перенесено, как происходило уже не раз. Изначально решение ожидалось в сентябре 2020 года, потом был перенос на конец декабря, на начало января и в последний раз – на 4 февраля. В декабре причиной переноса стало то, что истец не сделал взнос для оплаты работы арбитров. По информации источников LB.ua, не было такой оплаты и на 4 февраля, однако арбитраж все-таки решил вынести решение.

Аргументы сторон

LB.ua удалось выяснить, какие аргументы в процессе рассмотрения использовали стороны спора. Исходя из документов, которые есть в распоряжении издания, истцы считали, что государство Украина нарушило Договор к Энергетической хартии и нанесла им существенный ущерб. В частности путем: неоднократного отбора «Нафтогазом» газа «Укрнафты» из хранилищ по заниженной цене или безвозмездно; невыполнения ПАО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» решений украинских судов о возвращении части отобранного газа ОАО «Укрнафта»; резкого повышения ставки платы за пользование недрами для добычи газа; принятием Верховной Радой в марте 2015 года Закона № 272-VIII «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» (о снижении кворума для проведения общего собрания в АО).

Аргументируя иск к государству, а не к «Нафтогазу», истцы исходили из того, что НАК – это госкомпания и ответственность за ее действия несет именно государство. К тому же, государство несет ответственность и за действия судебной власти.

Аргументы Украины можно разделить на два блока. Первый – у арбитража отсутствует юрисдикция для рассмотрения этого дела. Второй – требования истца необоснованы и со стороны государства нет никаких нарушений Договора к Энергетической хартии.

Фото: EPA/UPG

Для принятия решения, по информации LB.ua, арбитры из восьми аргументов использовали три.

Аргумент 1. Он заключается в том, что две компании – «Littop Enterprises Limited» и «Bridgemont Ventures Limited» не предоставили доказательств, что владели акциями «Укрнафты» на момент подачи иска (Request for Аrbitration – июнь 2015 г). Они владели акциями компании до октября 2013 года и не подтвердили повторную передачу акций до начала разбирательства. Таким образом, арбитраж имел юрисдикцию лишь в части требований «Bordo Management Limited».

Аргумент 2. Также были отмечены «незаконные» и «нечестные» действия со стороны бенефициаров, которые дали возможность влиять на управление компанией. Арбитраж при принятии решения взял во внимание информацию об установлении контроля над компанией путем назначения Игоря Палицы главой правления «Укрнафты». Была учтена информация и об отдельных договорах с руководством «Укрнафты», в частности, Питером Ванхеке, Михилом Бакуненко и Аланом Саттоном для получения фактического контроля над деятельностью компании. Агентство RBC-Украина еще в 2015 году писало о том, что бывшие менеджеры компании получали миллионы долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским.

Аргумент 3. Коломойский и Боголюбов не вели на Кипре какой-либо деятельности, кроме владения акциями «Укрнафты». Кроме того, они не были гражданами Кипра на момент осуществления инвестиций и поэтому в понимании ст. 17(1) договора к хартии, имея гражданство Украины и Израиля считались гражданами «третьих стран», которым может быть отказано в защите по Европейской энергохартии.

История не закончена

Отказ арбитража рассматривать дело совсем не означает, что история судебных разбирательств закончена. Во-первых, миноритарии «Укрнафты» могут подать апелляцию и повторный иск в арбитраж в измененном виде. Но юристы говорят, что это сложно и шансов на успех довольно мало.

Наиболее вероятно, что разбирательства по поводу оставшихся спорных 8 млрд кубов газа продолжатся в Украине. К тому же уже есть подтверждение возможности именно такого развития событий.

В марте 2018 года в Хозяйственном суде Киева было открыто производство по делу № 910/3660/18 по иску ПАО «Укрнафта» к НАК «Нафтогаз Украины». Этот иск о взыскании «безосновательно приобретенного имущества», а именно, 8,039 млрд кубов газа и всех доходов, которые ответчик получил или мог получить от этого газа в 2007-2011 годах. Фактически это именно то же газ, который был предметом спора в арбитраже.

Фото: delo.ua

В апреле 2018 года производство по этому делу было приостановлено до вынесения решения по другим четырем делам и до решения арбитража. Но уже через два месяца – в июне условие по арбитражу отменили через апелляцию.

По ситуации на сегодняшний день, по двум делам их четырех уже есть судебные решения – они приняты в ноябре 2020 года и в мае 2018 года. По двум другим №8/88 и №31/101 производство было возобновлено буквально через неделю после решения арбитража – 11 февраля. Причем, в решениях говорится, что с просьбой возобновить производство по обоим делам обратился НАК «Нефтегаз Украины». Это выглядит странно, поскольку не в интересах НАК приближать сроки рассмотрения дела о 8 млрд кубах газа, хоть компания и является истцом в этих двух делах.

LB.ua выяснил, что это судебная описка – обращение было все-таки не от НАК, а от «Укрнафты» – это подтвердили в обеих компаниях.

Оба иска были поданы НАК для того, чтоб суд обязал «Укрнафту» заключить договора на покупку газа. Но шансов на выигрыш у «Нафтогаза» мало, поскольку «Укрнафта» тоже подала судебные иски на НКРЭ об отмене постановлений об утверждении цены газа, по которой НАК хочет заключить договора. Раньше в подобных делах выигрывала «Укрнафта» – постановления НКРЭ отемнялись, что давало возможность требовать от НАК возврат газа. По двум оставшимся делам суды трех инстанций приняли решения в пользу «Укрнафты» и отменили постановления НКРЭ, но эти решения были обжалованы в кассационной инстанции. «Мы надеемся получить обоснованное решение, которым в иске НАК будет отказано, поскольку он необоснован», – прокомментировали в «Укрнафте» ожидание от рассмотрения дел в суде, которое назначено на 17 марта.

В принципе, шансы отсудить у «Нафтогаза» 8 млрд кубометров газа у «Укрнафты» есть. В 2014 году суд уже признал право на 2 млрд кубометров газа за «Укрнафтой». За этот газ «Нафтогаз» в конце 2020 года заплатил 15 млрд грн исходя из текущей рыночной цены. Во сколько могут обойтись «Нафтогазу» 8 млрд кубов пока при проигрыше, говорить рано – все будет зависеть от рыночных цен на газ. Вероятно, что вопрос о 8 млрд кубометрах газа будет одной из основных тем в процессе начавшихся в феврале переговорах с миноритарными акционерами «Укрнафты» по разделению активов компании. В «Нафтогазе» пока ситуацию не комментируют, однако нельзя исключать и возможность мирного урегулирования и этого спора.