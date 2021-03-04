Коболєв розкритикував план Вітренка щодо продажу газу для населення і ТКЕ на рік наперед

Голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв допускає маніпуляцію в ініціативі глави Міненерго Юрія Вітренка щодо продажу в березні АТ "Укргазвидобування" газу для потреб населення і ТКЕ за фіксованою ціною на період із 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022-го.

Про це Коболєв заявив в ефірі "Радіо НВ", уточнивши, що наразі ознайомився з цими ініціативами з трансляції засідання Кабміну й не отримував якихось документів, пов'язаних із цим питанням.

"Я здивований. Якщо план у тому, щоб за короткий час (...) дуже великим обсягом натиснути на ціну, то це маніпуляція", - цитує Коболєва "Інтерфакс-Україна".

Водночас він висловив думку, що обов'язковий річний продукт щодо постачання газу населенню необхідно запровадити з 1 травня.

"Чому? Тому що для кінцевого споживача важливо зрозуміти, що було б, якби не було такого річного продукту. Необхідно дати квітню себе продемонструвати", - зазначив голова правління НАК.

За його словами, річна ціна має бути розрахована за прозорими ринковими принципами. Водночас він не спрогнозував її розміру.

Раніше Кабінет міністрів доручив Міністерству економіки підготувати до 5 березня проект рішення, що передбачає продаж ПАТ "Укргазвидобування" в березні 2021 року газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, зокрема ОСББ і ЖБК, за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року до 30 квітня 2022-го.

Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірше, ніж групі "Нафтогаз".

За словами в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, це доручення необхідно опрацювати якнайшвидше, максимум до п'ятниці, оскільки вже в березні необхідно здійснити всю кампанію контрактування, щоб із квітня з'явився річний продукт на роздрібному ринку, а до цього він має з'явитися на оптовому.

Зі свого боку Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), готує зміни до правил постачань газу, які передбачають зобов'язання для газопостачальників пропонувати річні базові продукти з 1 травня до 30 квітня.

Нагадаємо, що через холодну погоду зимою 2021 року Кабінет міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. В лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче 6,99 грн за кубометр.

В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.