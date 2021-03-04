У CoST Ukraine пояснили, як електронна тендерна документація посприяє прозорості Укравтодору

Таке рішення зробить прозорою діяльність як замовників робіт, так і підрядників.

Впровадження електронної документації, яке планується в Укравтодорі, сприятиме зменшенню ризиків під час проведення закупівель, зниженню кількості безпідставних дискваліфікації на торгах, а також підвищить прозорість дорожньої галузі. Про це заявив виконавчий директор CoST Ukraine Святослав Абрамов.

На його думку, таке рішення зробить прозорою діяльність як замовників робіт, так і підрядників.

Абрамов підкреслив, що впровадження електронної документації є важливим етапом для якісного використання Методики закупівель службами автомобільних доріг в областях.

«Однак насамперед в сфері управління інфраструктурою має бути запроваджено єдиний ідентифікатор інфраструктурного проєкту – ID, за яким можна буде відстежити кількість та обсяг закуплених робіт і послуг, у тому числі за додатковими договорами, а головне – суму фінансування», - зазначив він.

Він також заявив, що мета електронної документації та ID полягає не у виявленні порушень, а в демонстрації реальних показників роботи галузі, адже вони об'єктивно покажуть, скільки всього можна зробити за конкретний бюджет.

CoST - добровільна ініціатива з прозорості інфраструктури, яка будується за рахунок публічних коштів, з секретаріатом у Лондоні. Основні заходи Ініціативи орієнтовані на забезпечення публічного доступу до інформації з планування, реалізації та контролю за виконанням будівельних проєктів інфраструктури, а також на верифікацію достовірності та повноти цієї інформації. В Україні ініціатива CoST була заснована у листопаді 2013 року, коли Укравтодор став її членом.

Раніше голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що більше 30 фахівців Європейського банку реконструкції та розвитку з 2021 року буде залучено для консультацій із закупівель. «Таким чином, Укравтодор стане першим інститутом в Україні, який отримає підтримку ЄБРР у сфері боротьби з корупцією», - сказав він.