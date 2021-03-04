Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Останній імператор
Останній імператор
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
ГоловнаЕкономікаДержава

У CoST Ukraine пояснили, як електронна тендерна документація посприяє прозорості Укравтодору

Таке рішення зробить прозорою діяльність як замовників робіт, так і підрядників.

У CoST Ukraine пояснили, як електронна тендерна документація посприяє прозорості Укравтодору

Впровадження електронної документації, яке планується в Укравтодорі, сприятиме зменшенню ризиків під час проведення закупівель, зниженню кількості безпідставних дискваліфікації на торгах, а також підвищить прозорість дорожньої галузі. Про це заявив виконавчий директор CoST Ukraine Святослав Абрамов.

На його думку, таке рішення зробить прозорою діяльність як замовників робіт, так і підрядників.

Абрамов підкреслив, що впровадження електронної документації є важливим етапом для якісного використання Методики закупівель службами автомобільних доріг в областях.

«Однак насамперед в сфері управління інфраструктурою має бути запроваджено єдиний ідентифікатор інфраструктурного проєкту – ID, за яким можна буде відстежити кількість та обсяг закуплених робіт і послуг, у тому числі за додатковими договорами, а головне – суму фінансування», - зазначив він.

Він також заявив, що мета електронної документації та ID полягає не у виявленні порушень, а в демонстрації реальних показників роботи галузі, адже вони об'єктивно покажуть, скільки всього можна зробити за конкретний бюджет.

CoST - добровільна ініціатива з прозорості інфраструктури, яка будується за рахунок публічних коштів, з секретаріатом у Лондоні. Основні заходи Ініціативи орієнтовані на забезпечення публічного доступу до інформації з планування, реалізації та контролю за виконанням будівельних проєктів інфраструктури, а також на верифікацію достовірності та повноти цієї інформації. В Україні ініціатива CoST була заснована у листопаді 2013 року, коли Укравтодор став її членом.

Раніше голова Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що більше 30 фахівців Європейського банку реконструкції та розвитку з 2021 року буде залучено для консультацій із закупівель. «Таким чином, Укравтодор стане першим інститутом в Україні, який отримає підтримку ЄБРР у сфері боротьби з корупцією», - сказав він.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також