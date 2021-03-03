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​Нацбанк планує підняти облікову ставку всупереч рекомендаціям МВФ, – економічний експерт

За його словами, НБУ у 2020 році завдав потужного удару по фінансовій стабільності.

​Нацбанк планує підняти облікову ставку всупереч рекомендаціям МВФ, – економічний експерт
Михайло Джус
Фото: Макс Требухов

МВФ рекомендує зберігати м’яку монетарну політику для забезпечення кредитування, особливо малих та середніх підприємств, на це мав би звернути увагу НБУ, ухвалюючи рішення щодо облікової ставки. Про це під час презентації огляду стану грошової сфери України в 2020 році в Інституті Горшеніна заявив співавтор дослідження, завідувач відділу грошових ринків Growford Institute Михайло Джус.

“У червні, на тлі стрімкого падіння економіки, НБУ разом зі зниженням облікової ставки до 6% оголосив про завершення циклу швидкого пом'якшення монетарної політики. Якби мене попросили назвати найбільшу ваду монетарної політики та навіть усієї грошової сфери у 2020 році, я б сказав, що це втрата кореляції між динамікою облікової ставки та вартістю державних запозичень. По-перше, можна стверджувати, що припинення циклу зниження облікової ставки було завчасним. По-друге, НБУ слід було б скористатися усім доступним йому арсеналом інструментів. Ідеться, перш за все, про операції з купівлі-продажу цінних паперів на відкритому ринку.

І не з метою вливання додаткової ліквідності, а саме для зниження дохідності ОВДП. Перший раз це треба було зробити ще навесні, коли Мінфін майже 2 місяці не міг розмістити облігації на прийнятних умовах, і вдруге — вже восени. На жаль, цього не відбулося: на кінець 2020 року середньозважена дохідність ОВДП сягнула 11% і продовжила зростати в січні та лютому до 11,5%. Своєю бездіяльністю НБУ фактично завдав потужного удару по фінансовій стабільності. Прямого — по державних фінансах, і опосередкованого — по кредитній активності”, - зазначив експерт.

Джус вважає, що, попри заяви про м'яку процентну політику, НБУ лише імітує бурхливу діяльність.

“Слід акцентувати увагу, що в січні 2020 року, ще до початку кризи, НБУ анонсував зниження облікової ставки на кінець року до 7%. Фактично ж облікова ставка була знижена до 6%. Тож безпосередньою відповіддю Нацбанку на безпрецедентну кризу в контексті процентної політики стало зниження ставки на один процентний пункт у порівнянні з докризовим сценарієм. Облікова ставка впродовж більшої частини року у кілька разів перевищувала річний рівень інфляції. Це робить процентну політику НБУ у 2020 році однією з найжорсткіших, як мінімум, в Європі. МВФ радить на період до того моменту, коли вакцини стануть загальнодоступними, зберігати адаптивну монетарну політику для підтримання ліквідності домогосподарств і бізнесу. Водночас, наголошується, що недостатня підтримка може створити загрозу відновленню економіки”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, 3 березня в Інституті Горшеніна Growford Institute представив огляд стану грошової сфери України у 2020 році.

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