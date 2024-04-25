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НБУ знову знизив облікову ставку

Нацбанк знизив ставку з 14,5% до 13,5%.

НБУ знову знизив облікову ставку
Фото: ua.news

Облікову ставку знижено до 13,5% з 26 квітня 2024 року, повідомляє пресслужба НБУ. 

Таке рішення правління НБУ враховує:

  • послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску;
  • зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки;
  • необхідність підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності.

Упродовж I кварталу 2024 року споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. В березні вона знизилася до 3,2% р/р. 

Як і раніше, НБУ прогнозує помірне пришвидшення інфляції цьогоріч: за оновленим поліпшеним прогнозом – до 8,2%.

У березні Україна отримала від міжнародних партнерів близько 9 млрд дол. США, у квітні надійшов другий транш від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. Крім того, маємо позитивні новини зі США про ухвалення пакета військової та фінансової допомоги. Ураховуючи це, Україна може розраховувати на 38 млрд дол. США зовнішньої бюджетної допомоги цього року.

Триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення. Уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку. НБУ вдосконалює заходи валютного контролю. Разом із налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.

Дохідність банківських депозитів та ОВДП, попри очікуване поступове зниження, перевищує інфляцію. Помірне зниження облікової ставки не має зашкодити збереженню інтересу до заощаджень у гривні, адже вони й надалі забезпечуватимуть захист заощаджень від інфляційного знецінення.

Разом зі зниженням облікової ставки на 1 в. п. зменшуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт та тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5 % відповідно.

Ставки за кредитами рефінансування Національний банк знижує суттєвіше, на 2 в. п. – до 17,5%.

Крім того, враховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ передбачає в найближчі тижні низку кроків з валютної лібералізації.

Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі істотних змін у балансі ризиків.

Нагадаємо, у березні Нацбанк (вп’яте з літа минулого року) знизив облікову ставку – до 14,5%.

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