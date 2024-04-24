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Після аудиту закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки, - ОП

Офіс генпрокурора також затвердив алгоритм дій прокурорів у справах щодо бізнесу. Обшук - крайня міра.

Після аудиту закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки, - ОП
Фото: 5.ua

В Україні зареєстровано понад 1,4 млн кримінальних проваджень, з яких лише 0,5% стосуються бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака з представниками   Офісу Генерального прокурора, Ради бізнес-омбудсмена, Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові та українських бізнес-асоціацій.

Заступник генпрокурора Дмитро Вербицький повідомив, що за результатами перевірки закрили кожне пʼяте кримінальне провадження в галузі економіки. Також протягом останніх трьох місяців удвічі зменшилася кількість обшуків та арештів майна підприємств.

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про затвердження Стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій, поширивши їхню обов’язкову дію на всіх прокурорів.

Ці стандарти, зокрема, передбачають, що обшук є крайньою слідчою дією, а необхідність накладення арешту потребує доведення та врахування, чи не призведе арешт до фактичного зупинення господарської діяльності підприємства.

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